Из уроженцев Твери на Олимпиаду в Пекин отправится только Наталья Непряева - сильнейшая на сегодняшний день лыжница в мире

Наталья Непряева во время интервью после победного финиша на "Тур де Ски". Фото: VK/Федерация лыжных гонок России/скриншот видео

4 февраля 2021 года стартуют XXIV зимние Олимпийские игры. Их принимает столица Китая Пекин. Буквально вчера утвержден расширенный состав нашей сборной. «КП»-Тверь» выяснила, кто туда попал из уроженцев Тверской области.

Среди кандидатов в сборную было заявлено четыре спортсмена из Твери: Даниил Ейбог, Илья Гусев, Денис Орс в шорт-треке (конькобежный спорт) и Наталья Непряева в лыжных гонках.

В итоге все конькобежцы отсеялись. И если Илье и Денису в сборную еще рановато, они пока только заявили о себе на юниорском уровне (и довольно успешно, к слову), то вот за Ейбога как-то, ей-богу, обидно. Он титулованный спортсмен. Мастер спорта международного класса по шорт-треку, призер Первенства мира (2016), победитель III зимних Всемирных военных игр (2017), чемпион Европы (2020).

Наталья Непряева ожидаемо вошла в состав олимпийской сборной. По-другому и быть не могло. Наталья - лидер нашей женской сборной по лыжным гонкам. Совсем недавно, в начале января, 26-летняя уроженка Твери первой из россиянок в общем зачете выиграла престижную лыжную многодневку «Тур де Ски» и возглавила мировой лыжный зачёт.

Среди ее достижений также бронза XXIII Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

На пекинскую Олимпиаду поедет и еще один прославленный спортсмен родом из Твери. Это наш хоккеист, призер и победитель чемпионатов мира и олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Между прочим, кто не в курсе, он признан самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпийских играх 2018 года, где наша ледовая дружина как раз и взяла золото.

Однако в этот раз Илья Ковальчук едет на Олимпиаду в новой для себя роли - генерального менеджера нашей хоккейной сборной.

НА ЗАМЕТКУ

В расширенной заявке нашей олимпийской команды - 217 спортсменов. Но к 24 января останется в итоге 203 - такое количество квот у нашей команды. Четыре года назад в Пхёнчхане было меньше: 168.