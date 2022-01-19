В Твери алабай напал на участкового врача

На этом снимке - не тот пес, что напал на врача. Это еще довольно небольшой волкодав, представители этой породы бывают заметно крупнее. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Пролетарском районе Твери произошел крайне опасный инцидент с женщиной-терапевтом поликлиники № 1 (относится к Клинической больнице скорой медицинской помощи). Во время вызова к пациенту на врача напал хозяйский алабай. Кто не в курсе, это среднеазиатская овчарка - результат многовековой селекции. Овчарка очень крупная, сильная, изначально предназначенная для охраны домашнего скота, волкодав.

В поликлинике «КП»-Тверь» пояснили, что женщину-терапевта вызвали к больному в частный дом. На территории дома на нее и налетел алабай, укусил за лицо. Врачу наложили несколько швов на рваную рану.

Пока неизвестно, обратилась ли она с заявлением в полицию или прокуратуру. В поликлинике сказали, что не знают, а сама терапевт сейчас находится на больничном.

Поражает беспечность и даже глупость хозяев алабая, которые, вызвав к себе врача, почему-то не удосужились изолировать на время столь грозную и опасную собаку.

К счастью, в данном случае все закончилось не столь трагично, как 14 января в доме на краю деревни Аркатово под Тверью.

Трагедия произошла в доме на краю деревни. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там, напомним, не менее пяти собак напали и до смерти загрызли шестилетнего мальчика в тот момент, когда его мать пошла чистить вольеры и выпустила находящихся в них собак на территорию приусадебного участка (подробности читайте здесь).

Как нам удалось узнать от тверских зоозащитников, на территории этого дома родителями мальчика была организована платная передержка. В дальней части огорода в вольерах временно содержались бездомные собаки (некоторые довольно крупные), которых привозили их кураторы-зоозащитники. Доступ к территории вольеров был огорожен сеточным забором.

Но, как сообщили в Тверском следственном управлении СК РФ, в день трагедии мальчик вошёл на территорию огорода.

- В это время оставшийся без присмотра матери мальчик прошел на огороженную сеткой территорию, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью.

Известно, что мать бросилась отбивать ребенка, унесла его в дом, но спасти сына не удалось.

Что послужило причиной нападения собак - неизвестно. Во всяком случае, следователи пока об этом не сообщают.

На месте побывали и осмотрели собак специалисты Тверской городской ветеринарной поликлиники. В ветполиклинике «КП»-Тверь» подтвердили, что животные помещены нa 10-дневный кapaнтин. Это установленная в таких случаях законом процедура, чтобы выяснить, не заражены ли собаки бeшeнcтвoм. После этого, по информации от ветеринаров, а также тверских зоозащитников, собак должны будут забрать их кураторы-зооволонтеры.

Но возникает законный вопрос: что с напавшими на мальчика псами будет дальше? Отдадут ли собак в новые руки с пояснением, что они убили ребёнка, или их умертвят?

Пока конкретного ответа на эти вопросы нам получить не удалось.

Один профессиональный тверской кинолог на правах анонимности, так как опасается преследования от некоторых особо ретивых зоозащитников, сказал, что по всем правилам таких собак лучше усыпить:

- Нет гарантии, что они вновь не нападут. Один раз проявив агрессию к человеку, почувствовав его кровь, они могут напасть снова.

На вопрос о том, что могло послужить причиной нападения собак на мальчика, кинолог ответил так:

- Причины могут быть разными. Например, мальчик банально замахнулся на них, вызвав ответную агрессию. Мы не знаем. Не стоит забывать и том, что сейчас у собак период гона, и в это время они могут быть излишне агрессивными.

Касательно напавшего на врача алабая кинолог напомнил, что это собака очень непростой породы, по своей сути охранник, которого надо правильно и внимательно воспитывать. По мнению специалиста, у собаки агрессия к постороннему могла проявиться из-за ее охранных инстинктов или банально неправильного воспитания (если оно вообще имело место).