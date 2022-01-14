СК возбудил дело против матери шестилетнего сына, которого под Тверью загрызли собственные собаки

Погибший ребёнок жил в этом доме на краю деревни под Тверью. Фото: Александр ЖМУЛИН

В деревню под Тверью, где собака насмерть загрызла шестилетнего ребёнка, корреспондент "КП"-Тверь" приехал, когда уже стемнело. Дом, в котором случилась страшная трагедия, стоит на самом краю деревни, там горит свет. Двери открыты - работают следователи, прокуратура, полиция. Подъезжают и уезжают машины спецслужб.

Страшная беда случилась днём 14 января. Областная прокуратура коротко сообщила: в Калининском районе Тверской области ребёнок шести лет погиб от нападения собаки. По предварительной информации, мать ребёнка занимается разведением собак.

Однако как позже выяснила "КП"-Тверь" у местных зоозащитников, питомника в этой деревне не было. Известно, что женщина когда-то брала животных на передержку.

Двери в доме открыты, там работают следователи, прокуратура и полиция. Фото: Александр ЖМУЛИН

Улицы деревни немноголюдны и местные жители пока мало знают о произошедшем.

- Что случилось? - интересуется у корреспондента "КП"-Тверь" мужчина в годах.

- Страшное. Собака ребёнка загрызла. Знаете что-то?

Мужчина ответил, что в доме живёт женщина с мужем и ребёнком. Мальчиком... Собаки в доме были - сосед слышал лай и знает, что за домом на участке есть вольеры. Лай слышен и сейчас.

Осведомлённый источник среди правоохранителей "КП"-Тверь" подтвердил: мальчика - ребёнка живущего в этом доме - действительно загрызла собака из вольера... Позже в СК уточнили: на ребёнка напали сразу несколько собак, когда мать выпустила их из вольеров для уборки.

"Женщина открыла вольеры для их уборки, выпустив при этом не менее 5 собак на территорию огороженного огорода. В это время, оставшийся без присмотра матери, мальчик прошел на огороженную сеткой территорию огорода, где подвергся нападению собак, в результате чего получил многочисленные травмы, в том числе не совместимые с жизнью", - сообщила пресс-служба следственного органа.

На видео, опубликованном следователями - пять собак. Породы назвать сложно, но довольно крупные. Некоторые похожи на овчарок.

Трагедией занимается прокуратура и следователи. В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).