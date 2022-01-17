Коронавирус в Твери, последние новости на 17 января 2022: Кто получит президентские гранты, и где освятит воду митрополит

Стало известно, где проведет Великое освящение воды на Крещение глава тверской митрополии, и какие тверские НКО победили на конкурсе Фонда президентских грантов. Фото: VK/"Митрополит Амвросий", Алексей Андреев

Последние новости о коронавирусе в Твери на 17 января 2022 года.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 975 случаев заражения (+239 за сутки).

Выздоровело 91 086 пациентов (+107 за сутки).

На карантине - 8471 заболевших, (+132 за сутки).

Умерли 2418 человек (0 за сутки).

По данным федерального регистра вакцинировано 615 654 человека, в том числе за сутки – 1015 граждан.

Графика: Яндекс

Лидирует по заболеваемости Тверь. В областной столице всего зафиксировано 35 895 случаев заражения коронавирусом (+86 заразившихся за сутки).

Также среди лидеров по числу заболевших:

Конаковский район - 7715 (+24),

Ржев - 5715 (+9),

Калининский район - 4628 (+19),

Вышневолоцкий городской округ - 3975 (+7),

Торжок - 3497 (+9),

Кимры - 2922 (+7).

Графика: ПТО

Стали известны тверские организации - победители первого в новом году конкурса Фонда президентских грантов.

Всего по его итогам 4 млрд 35 млн рублей получат 1942 организации из 85 регионов страны. В том числе свыше 23,8 млн рублей выделят на реализацию различных проектов 12 НКО из Тверской области.

Самый большой грант - более 8,1 млн рублей - получит ржевский благотворительный фонд «Добро» на организацию и проведение лекций, семинаров, мастер-классов по истории Великой Отечественной войны. Их будут проводить на базе Военно-патриотического лагеря им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе.

Примечательно, что почти половина тверских получателей грантов - пять НКО - являются религиозными организациями, причем одна из них - старообрядческая.

Также интересно то, что один из грантов пойдет на проект, посвященный борьбе с борщевиком.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий сообщил, где будет освящать воду на Крещение. 18 января в 08:00 - в Воскресенском кафедральном соборе в Твери.

Непосредственно на Крещение, 19 января в 00:00, митрополит отслужит праздничную литургию и проведёт Великое освящение воды в Богоявленском соборе Нило-Столобенской пустыни в Осташковском районе.