12 тверских НКО стали победителями первого в новом году конкурса Фонда президентских грантов

В нашем регионе при поддержке Фонда президентских грантов будет реализован ряд проектов. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

По итогам первого в 2022 году конкурса Фонда президентских грантов 4 млрд 35 млн рублей получат 1942 организации из 85 регионов страны.В число победителей вошли и 12 НКО из Тверской области.

Им на проекты в целом выделено свыше 23,8 млн рублей.

Самый большой грант выделяется ржевскому благотворительному фонду «Добро» - более 8,1 млн рублей.

Средства пойдут на организацию и проведение лекций, семинаров, мастер-классов по истории Великой Отечественной войны. Их будут проводить на базе Военно-патриотического лагеря им. Ф.М. Охлопкова в Ржевском районе. Проект рассчитан на детей-сирот, детей из неполноценных семей, "трудных" подростков. Также будут приглашены студенты из Дальневосточного федерального округа, в частности, из Якутии.

В числе тверских грантополучателей - пять религиозных организаций, в том числе одна старообрядческая.

Полную информацию о тверских победителях конкурса Фонда президентских грантов и их проектах можно посмотреть здесь.