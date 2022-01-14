Собака насмерть загрызла шестилетнего ребёнка в Калининском районе Тверской области

Трагедия произошла 14 января. Фото: Елена ХЛИМАНОВА

Чудовищная трагедия произошла 14 января в Калининском районе Тверской области - собака насмерть загрызла шестилетнего ребёнка. На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Следственного комитета и полиции.

По предварительной информации, полученной областной прокуратурой, мать ребёнка занимается разведением собак. По данным из источников "КП"-Тверь", женщина могла содержать собак на передержке, но эта информация пока не подтверждена.

"КП"-Тверь" дозвонилась до жителя населённого пункта под Тверью, где произошла трагедия. Там пока о произошедшем ничего не знают и находятся в недоумении.

- Я сам только что узнал об этом из интернета. Я даже не знаю, у нас ли это произошло. Никаких агрессивных собак, насколько мне известно, у нас никто не держит, - поделился мужчина.

Прокурор Тверской области Сергей Лежников дал поручение прокурору Калининского района организовать проверку по факту гибели ребёнка. В ходе проверки, среди прочего, прокуроры оценят действия законных представителей погибшего ребёнка и органов профилактики правонарушений в отношении детей.

На месте работу правоохранителей координируют прокурор Калининского района Тверской области и старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи.

Как стало известно "КП"-Тверь", к работе по изучению причин этой страшной трагедии подключились тверские зоозащитники.