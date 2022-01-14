Новый тренер ФК «Тверь» еще не познакомился с командой

Тверские игроки первую половину сезона провели блестяще - клуб идет на первом месте в своей группе дивизиона. Фото: ФК "Тверь"

ФК «Тверь» получил второго за свою недолгую историю (образован лишь в 2020-м) главного тренера. Первым был выходец из системы московского «Динамо» Вадим Гаранин. С ним в дебютном сезоне тверской клуб взял бронзу, во втором - завершил первый круг в низшей профлиге страны Олимп-ФНЛ-2 (Группа 2(1)) на первом месте. Однако Гаранин перед новым годом перешел в красноярский клуб «Енисей». Новым главным тренером в ФК «Тверь» на днях стал 43-летний Евгений Калешин.

Про него сразу стоит сказать, что он до этого поработал с командами, выступавшими в ФНЛ - второй по рангу профессиональной футбольной лиге России. То есть Калешин к нам спустился на дивизион ниже.

Евгений Калешин (справа) с президентом клуба Мамукой Аджоевым послое подписания контракта. Фото: ФК "Тверь"

В ФНЛ он тренировал краснодарскую «Кубань» в 2016-м, в 2017-18 годах, а также калининградскую «Балтику» в 2019-2020 годах. Особых успехов с ними не добился, но и провалов не было.

Воспитанник краснодарской школы футбола Евгений Игоревич довольно долго - 18 сезонов - и сам играл на позиции полузащитника и крайнего защитника. В том числе провел 73 матча в Российской премьер-лиге.

К слову, является братом Виталия Калешина - игрока, который с казанским «Рубином» выигрывал чемпионат РПЛ и даже обыгрывал в гостях легендарную «Барселону» с Месси...

Евгению Калешину предстоит еще сформировать тренерский штаб - вслед за Гараниным ушли все его помощники.

Пресс-служба ФК «Тверь» не стала раскрывать детали контракта с новым тренером, а также не сообщила, какие еще были кандидаты на замену Гаранину. Однако привела слова президента команды Мамуки Аджоева. По его словам, Калешина выбрали за то, что он любит красивый атакующий футбол:

- Евгений Игоревич хорошо разбирается в футболе. Мы несколько недель «вели» его, и не только его. Евгений Игоревич поиграл на довольно-таки высоком уровне, в том числе и в РПЛ. Как тренер он проявил себя хорошо в клубах ФНЛ. Сам по себе он максималист, как и мы все в клубе. И главное - Евгений Игоревич любит атакующий и красивый футбол. Это то, что нам присуще.

Пресс-служба клуба сообщила «КП»-Тверь», что Евгений Калешин еще не познакомился с игроками:

- Команда выходит из отпуска 17 января, в этот день - общее собрание и знакомство с тренерским штабом.

Затем ФК «Тверь» отправится на сборы, причем, по неофициальным сведениям, в том числе за рубеж. Но куда именно, пока не сообщается.

При этом Калешин успел заявить, что в целом намерен продолжать и развивать заданную Гараниным манеру атакующей игры команды.

О причинах того, почему Гаранин не довел команду хотя бы до конца второго в ее истории сезона, информации конкретной нет. С клубом он расстался, по крайней мере внешне, на позитиве. Благодарил за всё, что прошел вместе с командой.

С первым и уже бывшем клуба тренером Вадимом Гараниным ФК "Тверь" играл успешно. Фото: ФК "Тверь"

При этом не секрет, что Гаранин был недоволен тем, где приходится играть клубу - на стадионе «Юность» рядом с мелькомбинатом. Этот спортобъект и вправду больше подходит для каких-нибудь местечковых или детских соревнований.

В то же время стадион «Химик», на котором столько лет играла до распада из-за проблем с финансированием ФК «Волга», закрыт для проведения каких-либо соревнований. По нему с 2018 года идет судебная тяжба из-за невыплат по ремонту.