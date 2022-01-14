В избиркоме Тверской области рассказали, на что тратилось «золото партии»

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Теперь не надо гадать, где «золото партии», информация об этом открыта для всех. Избирательная комиссия Тверской области сообщила, за счет чего в третьем квартале 2021 года (июль, август, сентябрь) получали деньги и как ими распоряжались отделения политических партий в Тверской области.

Третий квартал 2021-го показателен тем, что именно в этот период велась интенсивная подготовка к проведению крупнейших избирательных кампаний в регионе и, собственно, проходили сами выборы.

Контрольно-ревизионная служба облизбиркома сообщила, что 19 из 26 региональных отделений политических партий никакой финансово-хозяйственной деятельности в этот период совсем не вели. Представленные в избирком региона их финансовые отчеты за третий квартал оказались нулевыми…

Семи отделениям за июль–сентябрь поступило 107 млн 215 тыс. 494 рубля 98 копеек.

Структура доходной части поступлений региональным отделениям партий выглядит следующим образом:

- от политических партий - 32 753 015,13 рубля (31,2 % от общей суммы поступивших средств);

- пожертвования юридических лиц - 71 047 250 рублей (67,5 %);

- пожертвования физических лиц - 870 000 рублей (0,8 %);

- вступительные и членские взносы - 247 000 рублей (0,2 %);

- доходы от предпринимательской деятельности - 246 000 рублей (0,2 %);

- иные не запрещенные законом поступления - 93 185,82 рубля (0,1%).

Расходы семи региональных отделений политических партий на осуществление уставной деятельности составили 101 989 384,81 рубля. Из них больше 80% - перечисления в избирательные фонды в связи с выборами.

Постатейно деньги тратились так:

- содержание региональных отделений - 10 526 113,92 рубля (10,3 % от общей суммы расходов);

- перечисления в избирательные фонды - 85 797 859,33 рубля (84,1 %);

- пропагандистская деятельность (информационная, рекламная, издательская, полиграфическая) - 4 735 860 рублей (4,6 %);

- проведение съездов, партийных конференций, общих собраний 464 904,69 рубля (0,5 %);

- публичные мероприятия - 360 614,87 рубля (0,4 %);

- перечислено политической партии - 28 200 рублей ;

- благотворительная деятельность - 21 000 рублей ;

- иные не запрещенные законом расходы - 54 832 рублей (0,1 %).

Сводные сведения направлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.