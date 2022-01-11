В тверском ландшафтном парке «Тьмака» появились правильные кормушки для птиц

Установленные энтузиастами кормушки нам остаётся беречь да своевременно пополнять в них запасы семечек. Фото: предоставлено Анной Мостовой

Все знают, что зимой (а зима нынче часто балует нас снегом и морозцем) надо подкармливать птиц. Но делать это следует с умом. В тверском ландшафтном парке «Тьмака» появились правильные кормушки. Правильные - значит экологичные, долговечные, установленные без вреда для деревьев и подходящие для подкормки именно тех птах, которые зимой особенно нуждаются в помощи.

Важное дело реализовала экоактивист, фотограф дикой природы и соавтор проекта по популярной биологии «Улитка Марта» Анна Мостовая с помощью урбанистов из некоммерческого объединения «Мы тут». Первую партию кормушек изготовили на воркшопе в культурном центре «Рельсы». Материалами помог один из крупных строительных магазинов.

Производство первой партии правильных кормушек. Фото: предоставлено Анной Мостовой.

ТЕТРАПАК И ПЛАСТИК НЕ ПОДХОДЯТ

- Чаще всего в парках мы видим кормушки «А ля хэнд мейд», которые сделаны из подручных материалов: пластиковых бутылок, упаковки тетрапак, картона, в лучшем случае - конструкторы из фанеры. Все они недолговечны, и их судьба печальна: они приходят в негодность, но остаются болтаться как мусор на ветках. Никто не берёт на себя ответственность и не убирает их. А ведь некоторые из них могут быть весьма травмоопасны для птиц, - рассказала Анна «КП»-Тверь».

Конструкция удобной и долговечной кормушки. Фото: Анна Мостовая

Конечно, под своими окнами жители могут развешивать любые кормушки из экологически чистых биоразлагаемых материалов или из тех, что легко можно сдать в переработку, отмечает Анна. Но много ли тех, кто по завершении зимнего сезона отмывает эти многочисленные пластиковые бутылки и утилизирует их?

Поэтому для подкормки птиц в парке Анна выбрала, на её взгляд, оптимальный вариант: долговечные деревянные домики определённой конструкции. Их легко чистить, корм защищён от осадков, а мелким птицам там максимально удобно.

Кормушки в парке уже установили. Фото: Анна Мостовая.

КУЛЬТУРНАЯ ПТИЧЬЯ СТОЛОВАЯ

10 января кормушки-домики были установлены в парке «Тьмака».

- Мы разместили их на популярных маршрутах движения посетителей, при этом в местах, где птицам будет удобно найти присаду (ветка, кол, столбик - что-то, где может разместиться пролетающая птица. - Ред.) и безопасно поесть, - сообщила Анна Мостовая.

Кормушки представляют собой домики из дерева с одной (или более) открытой стороной, покатой крышей и поддоном с бортиком. Изначально был план разместить птичьи столовые на специальных ножках на высоте 1,5 метра от земли, но пока эту идею пришлось отложить. Весной необходимо будет изучить, где и как подтапливает парк, а потом уже думать о подобной конструкции.

Сейчас кормушки прикрепили к здоровым деревьям при помощи саморезов, но максимально щадящим методом, предохраняющим стволы от раскалывания и заражения грибком.

Кормушки разместили на здоровых крепких деревьях, примерно в полутора метрах над землёй. Фото: Анна Мостовая.

КОГО И ЧЕМ КОРМИТЬ В ПАРКЕ «ТЬМАКА»

Да кого угодно! В парке зимует много видов небольших птиц, большую часть из которых вы, наверное, и не видели. Если не занимаетесь бёрдвотчингом (наблюдением за птицами), конечно. Регулярная зимняя подкормка позволит не только всех их наблюдать, но и привлечь новые виды, отмечает Анна. Нарядные красавцы-снегири уж точно прилетят угоститься.

Насчёт корма советы следующие. Самый универсальный корм, который подходит большинству наших пичуг, - семена подсолнечника (не солёные, конечно), а также животный жир. Это может быть сало, которое лучше привязать к ветке, или куриный жир. Можно угостить пернатых арахисом и орехами, но без соли, сахара, специй и не прошедшими термическую обработку.

Ещё один важный момент: берясь за подкормку, старайтесь делать это регулярно. У птиц очень быстрый обмен веществ, и холодной ночью голодная пичуга, уже привыкшая кормиться в определённом месте, рискует не дожить до утра.

И, пожалуйста, не приносите в кормушки хлеб, каши, остатки салатов со стола и испорченные продукты. Это не нужно птицам (а порой опасно!) и загрязняет кормушки. Однако, если морозы стоят сильные, кормушки пустые, а с собой кроме хлеба у вас ничего нет, немного покрошить его можно: это лучше, чем оставить птиц голодными на сильном холоде.

Ко всем нашим читателям хочется обратиться с большой просьбой. Отправляясь гулять с детьми или собакой в парк «Тьмака», прихватите с собой немного корма для птиц. Не ломайте кормушки и, по возможности, убирайте из них мусор или заплесневевшие остатки корма. Всё это совсем не сложно и поможет не загубить отличное начинание по цивилизованной подкормке наших меньших пернатых братьев.