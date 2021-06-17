В Тверь идёт удушливая жара

В Твери будет совсем как на юге! Не переусердствуйте с загаром и пейте побольше воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тверь на ближайшие дни окутает марево зноя. Родившийся в тропиках Азорский антициклон разогнал облака и накалил воздух.

- В выходные и всю первую половину рабочей надели будет настоящая жара. В субботу +28, в воскресенье и понедельник +30, а во вторник +31. И это в тени! На солнце гораздо жарче, - предупреждает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Никакой передышки в виде дождей или хотя бы облачности не ждём. Даже ночью будет +19.

Давление достаточно комфортное, немного выше нормы: в субботу 758 мм рт. ст., в начале недели понизится до 752 миллиметров. Ветер будет дуть с юга и юго-запада. Свежести он нам не подарит – будет тёплым и совсем не сильным, всего 3 метра в секунду.

- Осторожнее с открытым огнём и не забывайте поливать огороды - вечером или даже ночью, - советует Наталья Сердитова.

Кто-то такой погодой наслаждается (не переусердствуйте с загаром!), а для некоторых жара может быть опасной. Особенно это касается людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Старайтесь находиться в проветриваемых или кондиционируемых помещениях. Носите на улице головные уборы, пейте побольше воды. И будьте здоровы!

Кстати, о воде. От обезвоживания в жару в первую очередь страдают мозг и сердце. Поэтому без бутылочки воды лучше на улицу не выходить. Пейте по чуть-чуть каждые полчаса, даже если не очень хочется.

Знайте: холодная вода в жару нам не друг! Она может вызвать спазмы сосудов или поспособствовать ангине. Лучше всего пить слегка тёплую воду.

Будет полезна и минералка. Не лечебная, а столовая, с содержанием солей около одного грамма на литр. Лучше всего, если она будет без газа.

Можно сделать домашний лимонад - он не только утолит жажду, но и поспособствует снижению уровня холестерина в крови. Киньте в воду лимон - достаточно пары долек на пол-литра. Не делайте сразу слишком много лимонада: полезен напиток лишь в первые пару часов после приготовления.

А ещё диетологи советуют в жару пить каркаде. Купить пакетики для заваривания этого напитка можно практически в любом магазине.

И помните: организм в такую погоду нужно особо беречь. Если дома нет кондиционера, выручит вентилятор. Избегайте тяжёлой пищи, используйте солнцезащитный крем, не торчите часами на солнце и почаще проветривайте квартиру - тогда жаркое лето принесёт только удовольствие!