Доктор из Твери Наталья Соколова: «Невакцинированные люди - «резервуар» для мутаций коронавируса»

В реанимацию из-за коронавируса сейчас попадают не только пожилые, но и молодые, полные сил люди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Интерес к вакцинации, стартовавшей в Тверской области ударными темпами, затихает. О масках большинство позабыло уже давно. Итог - рост заболеваемости и, что особенно печально, числа тяжёлых случаев и смертей.

О том, как может развернуться ситуация с коронавирусом, к чему приводит неверие в вакцину, кому стоит пройти вакцинацию в первую очередь, а кому отложить на потом, в тверском эфире радио «Комсомольская правда» (99,3 FM) рассказала доктор медицинских наук, советник губернатора Тверской области, врач-кардиолог Наталья Соколова.

Доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Соколова. Фото: vk.com/sovetnik_tver

О третьей волне коронавируса

- За сутки 15 июня в больницы поступили 113 человек - это пик за последние месяцы. Растёт количество находящихся в реанимации: на сегодняшний момент (16 июня. - Ред.) в реанимации находятся 97 пациентов. В центр амбулаторной помощи обращаемость выросла в три раза.

Статистика не радует: мы идём в негативную ситуацию. Болеют молодые. Реанимация заполнена пациентами 40-50 лет. В Москве уже средний возраст - 30 лет.

Мы опять отдаём койки под больных коронавирусом, разворачиваем мощности медицины под инфекционные госпитали. Опять люди начнут говорить: «Вы всё только со своим ковидом…» Да, мы опять с ковидом. Потому что люди не прививаются, не носят маски. Нам приходится класть в больницы людей с ковидом. А куда вы предлагаете их девать?

Сейчас новая эпоха - ковидная. Это не грипп, никогда у нас не было такой инфекции. Вакцинируйтесь. Я сама переболела и планирую в ближайшее время вакцинироваться «Cпутником V». У меня нет другого выбора.

О вакцинах

- Весь мир хотел бы иметь десятилетний опыт использования вакцины. Но, если подождать ещё год, боюсь, наше население очень сильно сократится. Мы и так вымирающая нация, а начнём вымирать в геометрической прогрессии.

Опыт применения вакцины, причём чисто практический, составляет уже год. Это немало. А база, на которой сделана вакцина, создавалась годами. С советских времён у нас осталась хорошая база специалистов-вирусологов. Так что вакцина была создана не так уж и быстро, и здесь применялась классическая схема, уже отработанная ранее.

Коронавирус молодеет: в реанимацию всё чаще попадают люди 30-40 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О гарантиях не заболеть

- Гарантий, что вы не заболеете, нет. После прививки болеют - это надо адекватно понимать. Если вы не носите маску и не соблюдаете дистанцию, заболеть можно. Но вы не попадёте на реанимационную койку и не умрёте. Я говорю факты как врач, который видит этот ужас ежедневно.

Ни один человек, который был привит двумя дозами «Cпутника V», у нас не попал в реанимацию. Ни один. Но акцентирую на двух дозах, потому что нормальный иммунитет формируется только после введения второй дозы вакцины, спустя три-четыре недели.

Об отказе от вакцинации

- Если вы считаете, что вам это не нужно, скажу следующее. Вчера (15 июня. - Ред.) мы общались с коллегами из Москвы. За день в «Коммунарке» положили в реанимацию120 человек. Их средний возраст - 30-35 лет. Страшно? Мне страшно.

Чем ниже темпы вакцинации, чем больше невакцинированных людей, являющихся «резервуаром» для мутаций вируса. Мутаций, которые не будут потом поддаваться стандартному лечению. Такие примеры есть уже сейчас.

Вы имеете право не верить в вакцинацию. Пожалуйста, приходите поработать в инфекционные госпитали. У нас не хватает рук, и там очень хорошо платят младшему медицинскому персоналу, которому не нужно медицинское образование. Вы увидите своими глазами, что происходит. Возможно, ваше мнение изменится.

И если от вашего неверия, не дай Бог, на инфекционной койке окажетесь вы сами, ваш друг, ваша жена или любой другой человек, о чём мы будем рассуждать? О лечении травами? Они не помогут.

Естественный иммунитет длится недолго. И от новых агрессивных штаммов может быть бессилен. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О противопоказаниях и хронических заболеваниях

- Хронические заболевания являются не противопоказанием, а, наоборот, показанием к прививке. Сейчас у каждого только два выхода: болеть либо вакцинироваться. У людей, которые имеют хронические заболевания, особенно если их целый букет, риск тяжёлого течения коронавируса очень высок.

Хорошо сказал главный эндокринолог Российской Федерации (академик РАН Иван Дедов. - Ред.): «У людей с сахарным диабетом есть только один шанс на выживание - вакцинация». Я добавлю: это касается также людей с хроническими бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими.

Противопоказанием к вакцинации может быть обострение хронических заболеваний. Сначала нужно войти в период ремиссии и потом проходить вакцинацию. После шунтирования, инфаркта, инсульта подождите немного, войдите в стабильный реабилитационный период и идите на вакцинацию. А до того момента носите маску и соблюдайте дистанцию.

Если у вас аутоиммунное заболевание - вакцинация делается на усмотрение лечащего врача. Аутоиммунные состояния очень разные, и тут надо решать отдельно по каждому случаю со своим врачом.

О вакцинации детей и беременных женщин

- Детский возраст сейчас относится к абсолютным противопоказаниям к вакцинации лишь потому, что вакцина не тестировалась на детях. Но уже ведутся исследования. Возможно, к сентябрю вакцина сможет использоваться на детях.

Абсолютным противопоказанием сейчас также являются беременность и период кормления грудью. Опять же, потому что не завершены тестирования на этой группе. Исследования тоже уже проводятся. Это важно, ведь беременные тяжело переносят коронавирус.

О вакцинации аллергиков

- Противопоказанием будет, если у вас ранее на какую-то вакцину была аллергическая реакция в виде анафилактического шока.

Но у нас много тяжёлых аллергиков уже прошли вакцинацию. Со своим доктором вы можете обсудить подготовку к прививке. Не возбраняется принимать антигистаминные препараты за насколько дней до и несколько дней после вакцинации.

На пункте вакцинации за аллергиком пронаблюдают чуть дольше. Надо понимать: сегодня у нас более серьёзная ситуация с ковидом, чем была раньше.

О вакцинации пожилых

- Люди преклонного возраста в силу особенностей иммунитета переносят вакцину очень хорошо. Бывают температурные реакции, чаще всего у молодых, но это нормально.

Месяца четыре назад у нас вакцинировался Иван Евгеньевич Кладкевич (ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Твери. - Ред.), ему в этом году должно исполниться 97 лет. Он привился двумя дозами «Cпутника V», перенёс хорошо.

пожилым людям с хроническими заболеваниям прививаться нужно обязательно. Главное - иметь на момент прививки хорошее самочувствие. Фото: Мария ЛЕНЦ

О вакцинации переболевших ковидом

- Иммунитет после болезни, согласно клиническим исследованиям, падает за три - шесть месяцев (чем легче человек болел, тем быстрее). После этого можно заболеть вновь. Вакцинация поможет усилить иммунитет, она никаким образом не сыграет негативно.

У нас сейчас распространяется индийский дельта-штамм коронавируса, он в три-четыре раза сильнее. Естественный иммунитет, особенно на исходе, скорее всего, без вакцинации с этим штаммом не справится.

Сдавать анализы на антитела не нужно. Не тратьте деньги. Смело идите и вакцинируйтесь.

О вакцинации онкологических больных

- Если у человека активный рак, то есть он только что обнаружен, и пациент проходит активное лечение, от вакцинации будет отвод. На тот промежуток, который определит доктор. Если же вы в стадии стойкой ремиссии - пожалуйста, вакцинируйтесь. Чтобы выжить.

О повторной вакцинации

- На настоящий момент чётких рекомендаций о том, какой вакциной проводить ревакцинацию, нет. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что, вероятнее всего, мы будем ревакцинироваться одной дозой «Спутника V» или «Спутника Лайт».

«Спутник Лайт» - «однодозная» вакцина, выхода которой мы ждём в конце июня. Заявлялось, что она может быть эффективной для ревакцинации. Ждём рекомендаций.

Наиболее вероятно, что ревакцинация будет делаться через 8-9 месяцев после первой вакцинации.

О жёстких мерах

- Я, конечно, не люблю эту «демократию», когда экспертами вдруг становятся некомпетентные люди. Экспертом по вакцинации у нас сейчас является любая мамочка, которая получает информацию из чата с такой же мамочкой. Вы уж не обижайтесь, но это некомпетентно. У нас есть клинические исследования, есть мировое медицинское сообщество. Там дают объективную информацию, откуда её и надо черпать.

Вопрос о жёстких мерах относительно вакцинации - очень дискуссионный… Решение о вакцинации сейчас отдано под ответственность каждого человека, и мы уважаем мнение этого человека. Но при этом этот человек может не уважать меня, моих близких. Он не вакцинируется, стоит рядом со мной без маски. Не понимает, что могут умереть наши родственники…

Как записаться на вакцинацию

Напомним, записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону 122, через региональную электронную регистратуру, сайт Госуслуг или по телефонам вакцинальных пунктов.