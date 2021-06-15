Третья волна: Заболеваемость коронавирусом в Тверской области растёт, потому что мы не уважаем друг друга

Третья волна уже здесь, в нашем регионе, а мы продолжаем отрицать маски и бояться вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области опять пошёл рост заболевания коронавирусом. И пусть официальная медицина считает не очень корректным термин «третья волна», мы будем говорить на понятном всем языке. Третья волна уже здесь, в нашем регионе.

- Ситуация с ростом заболеваемости вполне закономерна. Пришло время отпусков, люди больше путешествуют и плотнее общаются. К сожалению, часто пренебрегая мерами безопасности. Стоит признать: люди расслабились. В магазинах, других публичных местах мало кто соблюдает дистанцию. В магазинах уже обслуживают без масок - в лучшем случае они просто висят под подбородком, - поделился с «КП»-Тверь» своим мнением доктор медицинских наук, профессор, главный терапевт Тверской области Сергей Колбасников.

Просто посмотрите на цифры. К середине июня число регистрируемых за сутки случаев коронавируса в Тверской области перевалило за 90. В то время как, например, 5 мая было зарегистрировано всего 66 новых больных. Хотя слово «всего» тут неуместно. Пять, девять, иногда и двенадцать человек умирают ежедневно. И это, подчеркнём, только официальная статистика.

Взгляд из ковидного госпиталя...

Мы не нагнетаем, а просто хотим напомнить: борьба с пандемией в первую очередь в наших руках. Что же в это время происходит в транспорте, торговых центрах? Доктор Колбасников прав: 90% людей без масок. Чтобы при входе в магазин или садясь перекусить на фуд-корте, кто-то обработал руки санитайзером? Невиданное дело.

И пока некоторые (если не сказать большинство) чихают на окружающих в прямом и переносном смысле, наша бывшая коллега, журналист Ирина Сергеева лежит в палате интенсивной терапии на аппарате ИВЛ... Тверской спортсмен Артём Алискеров, который борется с раком и ведёт об этом блог, поддерживая других онкобольных, тоже сейчас в больнице с ковидом.

«Так как я прибыл в первом потоке третьей волны короны, после меня поступило очень много человек! И если мы (Артём с супругой - Ред.) всё это время были против вакцинации, то сейчас первым делом, что мы сделаем, после того как победим гадость, - поедем на прививки!» - пишет Артём Алискеров. И нашлись те, кто даже под этим постом пишет, что прививка от коронавируса делает человека заразным, а вакцинация придумана для того, чтобы всех перетравить…

…и из-за рубежа

Оксана Пономарёва, ещё одна наша бывшая коллега, работавшая когда-то в КП, а сейчас жительница Бельгии, опубликовала отличный пост у себя в «Фейсбуке».

Некоторые жёсткие эпитеты пришлось заменить, тем не менее смысл очевиден: «В России ограничили работу общепита ночью - а-а-а, это локдаун! В Бельгии ограничили работу общепита только ночью - ура-а-а, выходим из локдауна! У нас тут бегут вставать в очередь на прививку любой дрянью, от которой, говорят, даже мрут. А у них там «Спутник» с почти 100%-ной эффективностью, лучшая вакцина в мире - и они сидят, блин, на пятой точке ровно и уверенно вплывают в новую волну заражений. Ей богу, верно написали где-то: кто считает, что прививка от короны меняет ДНК, должны рассматривать это как шанс».

Лучше и не скажешь.

Остановить заразу

Остановить новую волну коронавируса исключительно силами медиков невозможно.

- Необходимо правильное отношение к себе и окружающим. Если вы переболели коронавирусной инфекцией, это не значит, что вам не нужно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Если вы едете в общественном транспорте или идёте в магазин, надеть маску - ваша обязанность! - говорит Сергей Колбасников. - Каждый человек, в том числе тот, кто уже переболел, - потенциальный носитель вируса. Делать прививки нужно. И помнить, что этим вы обезопасите себя, но не окружающих. Не секрет, что вакцинированный человек тоже может заболеть, просто перенесёт болезнь легко. При этом он может заразить кого-то. И только маска сможет защитить окружающих. Должно быть взаимное уважение друг у другу - лишь тогда рост заболеваемости можно будет остановить.

Добавить мы можем лишь одно. Не надо рассматривать ношение масок и использование санитайзеров как ущемление своей свободы. Даже если вы переболели или сделали прививку, подумайте о тех, для кого коронавирус всё ещё может закончиться фатально. И будьте здоровы!