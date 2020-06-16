2020-06-16T14:50:47+03:00
Происшествия

"Вор в законе" предстанет перед судом в Твери

Дело рассмотрит Тверской областной суд
Ольга ТРОФИМОВА
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"Вор в законе" предстанет перед судом в Твери"Вор в законе" предстанет перед судом в ТвериФото: Мария ЛЕНЦ
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Зампрокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Армения – жителя Ростова-на-Дону, которого обвиняют по ст. 210.1, ч. 2 ст. 321 УК РФ.

По версии следствия, в декабре 2016 года придерживающийся обычаев и традиций уголовной среды обвиняемый занял высшее место в преступной иерархии - был "коронован" "вором в законе" так называемыми "ворами в законе".

В марте 2017 года фигурант, пропагандируя "воровские идеи", совместно с иными лицами причинили тяжкий вред здоровью жителю Ростова-на-Дону и был осужден на семь лет по п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ.

Находясь в заключении осужденный сообщал сотрудникам и осужденным о своем криминальном прошлом и "особом статусе".

А в октябре прошлого года, находясь в ИК-6 УФСИН России по Тверской области, не желая исполнять требования сотрудников колонии и пытаясь повысить свой авторитет, применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья.

- Это первый факт, выявленный на территории Тверского региона, ранее уголовные дела данной категории не расследовались, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Уголовное дело будет направлено в Тверской областной суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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