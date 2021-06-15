Коронавирус в Твери, последние новости на 15 июня 2021: откровения пациента тверского ковидного госпиталя

Онкобольной спортсмен-активист Артем Алискеров подробно описывает в соцсетях прибывание в ковидном госпитале в Твери. Фото: VK/alliskerov

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 276 случаев заражения COVID-19 (+91 за сутки).

Выздоровели 40 595 жителей региона (+87 за сутки).

Изолировано 1558 больных (-1).

Умерли 1123 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 135 заболевших (+40 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3162 (+12),

Ржеве - 2355 (+2),

Вышневолоцком городском округе - 2281 (+3),

Калининском районе - 1789 (+4),

Кимрах - 1701 (+3),

Торжке - 1671 (+5),

Бологовском районе - 1086 (0).

Продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 144 471 человек, за последние сутки –208 человек. За весь период в регионе проведено 749 250 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 126.

Графика: Яндекс

«КП»-Тверь» уже не раз рассказывала про Артема Алискерова. Активист, спортсмен, марафонец - его жизнь около двух лет назад перевернула страшная болезнь - рак крови.

Однако, Артем не сдался, не согнулся, он продолжает бороться и заражает своей внутренней силой других, на своих страницах в соцсетях он ведёт дневник борьбы с раком, где подробно описывает борьбу с недугом, у него тысячи подписчиков.

Запустил на Youtube мотивирующий канал о тех, кто, как и он сам, не был сломлен и вступил в яростную борьбу с онкологическим заболеванием. И вот когда до выхода на финишную прямую в борьбе с онкозаболеванием осталось совсем чуть-чуть, Артём заразился коронавирусом. О том, что болен, он так же сообщил своим друзьями и подписчикам в соцсетях.

- До финиша основного лечения остался месяц, и пришёл ковид! Пробочка у него, конечно, не такая, как от высокодозной химии, но и приятного маловато! Когда ты кашляешь, а у тебя почки сводит, да так, что глаза наружу лезут! Это что-то совершенно новое для меня!

Вместе с Артемом заболела и его супруга, но у неё заболевание протекает в более легкой форме, а вот Артема пришлось госпитализировать в областную больницу. Здесь он, несмотря на неважное самочувствие, продолжает выкладывать посты пошаговой борьбы с заразой.

«Сегодня второй день пребывания в стационаре. Кормят хорошо, отношение вообще супер, постоянно проверяют температуру, давление, пополняют водяной запас. Все правильно сделали, что решили госпитализироваться. В легких 20% гадости какой-то, надеюсь, быстро выползу! По лечению тоже все подобрали оперативно и приступили к работе.

А ещё вот, что я скажу…так как я прибыл в первом потоке третьей волны короны, после меня поступило очень много человек! И если мы все это время были против вакцинации, то сейчас первым делом, что мы сделаем после того, как победим гадость — поедем на прививки!

Наш очень хороший товарищ-врач вчера сказал мне: «Тём, советовать плохого Вам уж точно не буду, но бережного Бог бережёт!»

Ребята, Москва уже снова на максималках. Берегите себя, если хоть на 20% эта вакцина действует, лучше ее сделать, и пусть она поможет! Мы были против, но тенденция такая сейчас, что надо за каждый волосок цепляться, а мне кажется, что время уже пришло!»

Действительно, Москва и Питер уже ужесточили ограничения по ковиду, в Твери тоже идёт рост заболевших, но об усилении мер безопасности власти пока не сообщают.

Желаем Артёму Алескерову скорейшего выздоровления! Берегите себя и будьте здоровы!

Артём даже в стационаре не унывает и продолжает выкладывать в сеть мотивирующие посты. Фото: VK/alliskerov

Графика: ПТО

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