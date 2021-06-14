Люди гуляют, иногда проезжают машины: Как выглядит закрытая для автомобилей набережная в Твери

На набережной большинство предпочитает прогуливаться ближе к Волге, но на велосипеде или самокате, безусловно удобней ехать по дороге без машин Фото: Александр ЖМУЛИН

Как уже писала «КП»-Тверь», в столице Верхневолжья решением городской администрации почти вся набережная Степана Разина на выходные полностью превращается в пешеходную зону. Проходящая там двухполосная дорога в добавок к тротуару отдается гражданам для прогулок, пробежек, всяких тренировок и покатушек на велосипедах, самокатах и роликах.

Пару выходных там даже проводили фестиваль для поклонников ЗОЖ «Движение». Устраивали тренировки по фитнесу, а некоторые даже умудрились позаниматься чем-то вроде хатха-йоги прямо на дороге.

В комментариях в соцсетях граждане разумно недоумевали. Суть этого недоумения сводилась к следующему: а зачем устраивать подобные занятия здесь, когда неподалеку есть либо горсад, где можно отлично подвигаться и порастягиваться на травке, либо сквер вдоль левого берега Волги?

Корреспондент «КП-Тверь» в выходной день 14 июня побывал на набережной Степана Разина и посмотрел, что там происходит.

На подъезде со стороны Студенческого переулка путь для машин на набережную перегораживали две хлипкие конструкции, которые при желании можно было без труда подвинуть и проехать. Рискуя нарваться на штраф, конечно.

Со стороны Студенческого переулка о закрытии автодвижения предупреждают две хлипких конструкции Фото: Александр ЖМУЛИН

На самой набережной, где я появился примерно в полдень, было немноголюдно. Дорога так вообще практически пустовала.

Никаких дам в спортивных шортах или лосинах, майках или боди я там не заметил. Никто посреди дороги в позе собаки (это из йоги) не вздымал попу к синему небу и яркому солнцу, никто не приседал и не делал наклоны, позабыв обо всем на свете...

Мимо меня вначале проехал только одинокий юноша на электросамокате. Вдалеке, ближе к мосту, помаячили удаляющиеся велосипедисты.

Дорога была пустнынна, вдали маячили два велосипедиста. Фото: Александр ЖМУЛИН

Впоследствии, впрочем, также была замечена парочка бегунов. Еще один увиденный мною за час пребывания там любитель пробежек почему-то предпочел тротуар ближе к Волге. Может, ему там приятнее бегать из-за лучшего вида на воду и другой берег?

Меня удивило и то, что из привычных для пешеходных зон ларечков со всякими вкусностями, мороженым и напитками стоял только один. На тротуаре прямо напротив возвышающегося вдали памятника Ленину. Кстати, въезд с той площади четко перегорожен увесистыми блоками-скамейками.

За час я также увидел, как по дороге прошлись несколько мам с колясками, прогуливались то ли просто праздные граждане, то ли туристы, катались дети на самокатах и велосипедах.

А еще неожиданно проехало несколько машин, причем одна в опасной близости от ребенка на самокате, но, справедливости ради отмечу, на малой скорости.

Первую иномарку я заметил ближе к пересечению с набережной улицы Андрея Дементьева. Там еще сейчас железным забором огорожен участок под памятник поэту.

Так выглядит участок под памятник Дементьеву. Фото: Александр ЖМУЛИН

Черная иномарка неспешно двигалась как раз к нему, но была вынуждена развернуться - проезд закрыт бетонными блоками-скамейками. Это уже не хлипкие заграждения со знаками, которые легко подвинуть. Машина была вынуждена развернуться, свернула поначалу в арку одного из Екатерининских старинных домов, затем выехала оттуда и уехала по направлению к Новому мосту.

Две другие легковушки я встретил, когда сам почти дошел до моста. Они друг за другом выехали из двора через арку, проехали вдоль по набережной, развернулись и уехали в сторону Свободного переулка. При этом они легко объехали установленные там знаки-сигналы о перекрытии движения.

Одна из встреченных машин-нарушителей. Фото: Александр ЖМУЛИН

Конечно же, я поинтересовался и мнением граждан о полном превращении набережной в прогулочную пешеходную зону. Неужели недостаточно тротуара, как вверху, так и в непосредственной близости к реке внизу?

- Я считаю, это хорошее решение: люди свободно гуляют, отдыхают, никакие машины не мешают, - ответил мне присевший с девушкой на скамейку мужчина по имени Игорь.

По поводу того, что, может, и пешеходных тротуаров для прогулок достаточно, другая встретившаяся мне пара ответила, что нет - по дороге можно вольготно на велосипеде ездить и не рисковать врезаться в прогуливающихся по набережной людей.

Мнения еще троих попавшихся мне навстречу граждан - двух женщин и одного мужчины - были примерно такие же.

- Хорошо, что на выходные здесь делают прогулочную зону и не разрешают ездить машинам, и так везде эти автомобили, - немного эмоционально ответила одна из девушек по имени Ксения.

Также позитивно оценили решение горадминистрации и несколько туристов из Москвы.

- На самом деле приятно, когда можно прогуляться по дороге, не толкаясь, когда можно, не опасаясь машин, покататься на велосипеде, например. Тем более что на тротуаре набережной в некоторых местах в брусчатке у вас ямки тут, - сказал один из заезжих москвичей - дородный мужчина с рюкзаком.

Вот, правда, мнение автомобилистов - жителей расположенных тут домов - вряд ли будет таким благодушным. Им эта мера принесла некоторые неудобства.