Коронавирус в Твери, последние новости на 11 июня 2021: ужесточение масочного режима и отмена спортивных мероприятий

Жителям Тверской области напомнили о соблюдении масочного режима Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 003 случаая заражения COVID-19 (+88 за сутки).

Выздоровел 40 319 жителей региона (+96 за сутки).

Изолирован 1576 больных (-14).

Умерло 1108 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 009 заболевших (+31 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3138 (+13),

Ржев – 2348 (+7),

Вышневолоцкий городской округ – 2273 (+3),

Калининский район – 1772 (+6),

Кимры – 1694 (+5),

Бологовский район – 1083 (+6).

Графика: Яндекс

Прививку от коронавируса сделали 143 174 человека, за последние сутки – 1 003 человека.

11 июня в торговых центрах Твери прошли рейды против антимасочников. Проверки специалисты Управления Роспотребнадзора по Тверской области провели в ТЦ "РИО", гипермаркете "Лента" и ресторане быстрого питания "Макдоналдс". По итогам рейда составлены предписания о недопущении нарушений требований санитарного законодательства и постановлений Главного государственного санитарного врача России.

Также в этот день в автобусах "Транспорта Верхневолжья" пассажира раздавали бесплатные маски и напоминали о соблюдении мер безопасности против коронавируса.

Из-за коронавируса отменяют спортивные мероприятия. Футболисты ФК "Тверь" вернулись домой из аэропорта. Команда должна была лететь на матч в Читу, но из-за вспышки коронавируса в команде соперника игру отменили. А ФК "Чита" раньше времени завершила сезон.

Из-за погодных условий отменена спортинвая программа на набережной Степана Разина в Твери 12 июня. Каждые выходные на набережной проходит спортивный фестиваль "Движение". В связи с этим ограничено движение транспорта.

А 13 июня в Твери ждали известную легкоатлетку Дарью Клишину. Она должна была приехать на фестиваль Athletics League, который состоится в областном центре. Вместо визита в родные края спортсменка решила сосредоточится на подготовке к Олимпиаде в Токио. Сейчас Дарья Клишина живет в США и выезд из страны для нее нецелесообразен.