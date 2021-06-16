Коронавирус в Твери, последние новости на 16 июня 2021: более 2000 покусанных клещами и естественная убыль населения

Эпидобстановка и по клещам и по вирусам в Тверской области неблагополучная. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 43 368 случаев заражения COVID-19 (+92 за сутки).

Выздоровели 40 630 жителей региона (+35 за сутки).

Изолировано 1610 больных (+42).

Умерли 1128 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 186 заболевших (+51 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3169 (+8),

Ржеве - 2356 (+1),

Вышневолоцком городском округе - 2281 (0),

Калининском районе - 1789 (0),

Кимрах - 1702 (+1),

Торжке - 1674 (+3),

Бологовском районе - 1086 (0).

Графика: Яндекс

Продолжается вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

Прививку от коронавируса сделали 144 923 человека, за последние сутки – 452 человека.

В Тверской области продолжает снижаться рождаемость и расти смертность. Такие подсчеты провёл Росстат. С января по апрель 2021 года в регионе умерли 8975 человек (или 22 человека на тысячу населения). За аналогичный период прошлого года в Тверской области было зарегистрировано 6989 смертей (или 16,8 на тысячу населения).

Родились в первом квартале 2021 года 3010 детей. Это на 187 младенцев меньше, чем в прошлом году.

Естественная убыль населения с января по апрель текущего года составила 14,6 человека на тысячу населения (в аналогичном периоде прошлого года естественная убыль - 9,1 человека на тысячу населения).

Напомним, по статистике Росстата, в прошлом году число умерших в Тверской области превысило число родившихся в 2,3 раза.

В Тверской области Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям. Всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились более 2000 человек, из них 12% - дети. За неделю покусали 252 человека.

- Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, - сообщили в Роспотребнадзоре. - В 25% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в трех случаях выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

Графика: ПТО

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