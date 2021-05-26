В Тверской области смертность в два раза опережает рождаемость: анализируем позиции региона в «Национальном демографическом рейтинге»

Детей в Тверской области из года в год рождается всё меньше. К счастью, количество абортов тоже снижается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Население Тверской области стабильно сокращается: рожаем мы всё меньше, а темпы смертности, напротив, лишь набирают обороты. Об этом уже не раз писала «КП»-Тверь». Вот и в новом масштабном демографическом исследовании наш регион отметился не лучшим образом. «Национальный демографический рейтинг регионов РФ» составили специалисты федерального проекта «Трезвая Россия». Тверская область заняла там лишь 65-е место из 85 возможных.

Ранжирование велось по совокупной оценке нескольких параметров: уровня рождаемости, темпам прироста или убыли населения, среднему числу детей на семью. Кроме того, специалисты включили в оценку характеристику социального комфорта для семей, планирующих детей, и данные по количеству абортов.

В Тверской области в 2020 году родились 10 075 детей. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

«Демографический рейтинг регионов-2021» подготовлен в целях представления обществу, органам государственной власти и органам местного самоуправления объективной картины как об уровне рождаемости, так и об уровне «социального комфорта» для прироста населения в разных регионах Российской Федерации», - отмечают составители.

Отталкиваясь от результатов данного исследования и статистических данных, «КП»-Тверь» предлагает изучить показатели, характеризующие «социальный комфорт» в нашем регионе.

РОЖДАЕМОСТЬ

В Тверской области в 2020 году родились 10 075 детей - это около 8 детей на тысячу населения. В лидеры с таким показателем мы определённо не выйдем. Например, в Чеченской республике рождается примерно 20,3 ребёнка на тысячу населения, в Тыве - 18,6 ребёнка на тысячу населения, а в Ингушетии - 16,4.

А вот в антилидеры Тверская область едва не попала - не хватило каких-то десятых или сотых долей. Наименьшие показатели рождаемости специалисты «Трезвой России» зарегистрировали в Ленинградской области, Мордовии, на Смоленщине, в Тульской, Тамбовской и Ивановской областях. Там коэффициент рождаемости составил от 7,2 до 7,9 на тысячу населения.

В 2020-м родилось на 743 младенца меньше, чем годом ранее. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Зато в Тверской области растёт число многодетных семей - их сейчас более 12 200. Для сравнения: четыре года назад число многодетных семей у нас не превышало десяти тысяч. Но в целом детей мы рожаем всё меньше и меньше - ежегодное снижение рождаемости, по данным регионального правительства, наблюдается с 2013 года. В 2020-м родилось на 743 младенца меньше, чем годом ранее. Вероятно, молодые, немногодетные семьи, с деторождением не спешат.

АБОРТЫ

Данные по числу абортов Росстат на сегодня приводит лишь по показателям 2018 года. Тогда на тысячу женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) в Тверской области регистрировалось 18 абортов (при среднем показателе по стране - 19 абортов на тысячу женщин).

Отметим, что с 2010 года количество абортов в нашем регионе стабильно снижается. Тогда на тысячу женщин приходился 41 аборт. В 2013-м - 35 абортов, в 2016-м - 24 аборта.

СМЕРТНОСТЬ И УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

В нашем регионе за 2020 год умерли 23 075 человек. Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза, а естественная убыль составила 13 тысяч человек (это наибольший показатель за последние 12 лет).

Недаром специалисты «Трезвой России» поставили наш регион на третье место среди субъектов РФ с наибольшей убылью населения.

Естественная убыль населения в 2020 году в Тверской области составила 13 тысяч человек. Фото: Алексей ФОКИН

Средний возраст смерти в Тверской области для мужчин - около 65 лет, а для женщин - около 76 лет. К сожалению, это довольно старые данные (в последнем отчёте Росстата о демографической ситуации средний возраст смерти приводится по показателям 2018 года). Но цифры весьма интересны. Так, по возрасту мужской смертности наш регион находится на 67-м месте по стране (если ранжировать от наивысшего среднего возраста смерти к наименьшему). А по возрасту женской смертности - на 66-м месте.

КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Этот показатель не вошёл в аналитику «Трезвой России», но тоже заслуживает внимания. Продолжительность жизни населения - важная сторона оценки общего социального комфорта и непосредственно влияет на уровень естественной убыли населения.

Долгожителями считаются люди 90 лет и старше. В Тверской области таковых 8 тысяч человек (данные Тверьстата на 1 января 2021 года). Большинство из них - женщины: на каждого мужчину за девяносто приходится пять женщин-долгожительниц.

Радует, что количество долгожителей растёт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Количество долгожителей - один из немногих демографических показателей в Тверской области, имеющих позитивную динамику. При далеко не самых лучших показателях среднего возраста смертности за последние 10 лет число долгожителей в Тверской области выросло примерно в два раза.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Псковская, Новгородская и Смоленская области, как и Тверская, вошли в число регионов с наибольшей убылью населения. Смоленщина также отметилась одним из самых низких в стране показателей рождаемости. В сводном рейтинге «Трезвой России» регионы-соседи заняли следующие места:

Московская область - 30-е место

Ярославская область - 59-е место

Вологодская область - 61-е место

Тверская область - 65-е место

Новгородская область - 69-е место

Псковская область - 83-е место

Смоленская область - 84-е место