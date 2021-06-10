День России Тверь отпразднует раскатами грома

Отправляясь гулять, прихватите с собой зонты или дождевики. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как весел грохот летних бурь! В ближайшие дни жители Твери и области вновь смогут насладиться этим весельем.

- Грозовая погода не спешит прощаться. Осадки носят локальный характер, но они довольно интенсивные, - сообщила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Самой обильной на громы и молнии станет суббота. Будет +21, облачно с прояснениями, грозы и ливневые дожди местами. В субботу мы празднуем День России: отправляясь гулять, прихватите с собой зонты или дождевики. В воскресенье +22, дождей уже поменьше. А начиная со второй половины понедельника малооблачно и почти без осадков, +25.

Атмосферное давление в выходные ниже нормы: 742-743 мм рт. ст. В понедельник подрастёт до 749 миллиметров и в дальнейшем поднимется ещё немного.

- Начало рабочей недели тёплое и погожее, но в среду ветер восточных направлений сменится на северный, может стать чуть прохладнее, - предупреждает Наталья Сердитова.

Совершенно нормальный июнь - тепло, но без духоты, да и огороды поливать не надо. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы!

Если же вам довелось попасть в сильную грозу, стоит придерживаться некоторых правил. Ведь гроза - это не только красивейший каприз природы, так любимый поэтами, но и довольно опасное явление.

Пугаться не стоит - опасной гроза может стать лишь для тех, кто идёт на риск сам. Помните: молнии любят воду. Если гроза застала вас на речке или озере, отойдите от водоёма. МЧС советует удалиться метров на сто.

В чисто полюшко во время грозы выходить тоже не стоит, равно как и прятаться под одиноко стоящим деревом - как правило, молния бьёт в самую высокую точку местности. Идите к дому спокойным ходом, не используйте при этом мобильный телефон. А лучше вообще отключите, ведь кто-то может позвонить, а молния тут как тут.

Если вы находитесь на природе, укройтесь в низкорослом кустарнике. А если в городе - зайдите в любой магазин или кафе. Не стойте у открытых окон и не прислоняйтесь к металлическим предметам, например водосточным трубам.

И спрятаться в машине - не панацея. Разряд молнии способен достичь такой силы, что может даже пробить в автомобиле резиновый коврик и обувь на прорезиненной подошве.

Лучше всего в грозу отсидеться дома, наслаждаясь шумом дождя и полыханием зарниц в тепле и безопасности.