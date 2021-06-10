Досуг в Твери с 9 по 16 июня: программа Дня России и фестиваль прыжков с чемпионами

В День России в Твери будут гулять, петь, танцевать и признаваться в любви к стране. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

12 июня в Твери, как и в других городах и весях нашей огромной страны, будут отмечать государственный праздник — День России. Напомним, что отмечается с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

В столице Верхневолжья славить Россию будут на разные лады.

ПРАЗДНИК

Славим Россию, нашу страну

В 10:00 на площади Славы соберутся участники акции «Мое поколение – Россия!», а также творческие коллективы, общественники.

Сводный хор состоящий более чем из 120 вокалистов а-капелла, то есть без инструментального сопровождения, исполнит Гимн России.

В 12:00 на площадке перед ДК «Пролетарка» начнётся праздничная программа, посвященное 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского «Ратная Слава России».

Там представят рисунки мелом на асфальте с видами достопримечательностей нашей страны и мастер – класс по изготовлению «Голубя Мира». Для желающих проверить свои знания проведут конкурс «Умы России» по истории нашего Отечества.

Завершит всё это действо большой концерт с участием лучших коллективов ДК «Пролетарка» и других интересных исполнителей.

В 12:00 в честь России ревом моторов огласят стадион «Вираж» спортшколы «Лидер» (деревня Борихино под Тверью). Там пройдет Кубок города Твери по автокроссу.

Вход — бесплатный.

В 13:00 на площадке перед Досуговым центром «Мир» в микрорайоне Южный начнется концертная программа «Ты живи, моя Россия». С веселыми песнями и плясками выступят самобытные местные коллективы.

В 14:00 в «ДК пос. Литвинки» местных жителей порадуют концертом «Всё это Родиной зовётся».

К празднику подготовился и Тверской городской музейно-выставочный центр. Он отмечает День России сразу на двух площадках нашего города: непосредственнно у себя (Советская, 54) и в сквере-перголе (пересечение наб. Степана Разина и ул. Трехсвятская).

Весь день свободный вход на выставки:

«Исповедь художника». Автор: Абрамович В.П. Большой выставочный зал.

«Благоверные князья Пётр и Феврония». Автор: Александра Благинина. Малый выставочный зал.

Художественная выставка «Пастель». Автор: Тверское областное отделение Союза художников России. Лекционно-выставочный зал.

Также в программе:

16:00 - Пешая экскурсия по историческому центру Твери. Сбор у памятника князю Михаилу Тверскому (ул. Вольного Новгорода, 23).

11:00-17:00 - Сквер-пергола (пересечение наб. Степана Разина и ул. Трехсвятская). Экспресс-выставка художницы Александры Засядько - члена Московского отделения Союза художников России.

12:00-14:00 - Мастер-класс для юных посетителей в технике аппликация в ТГМВЦ. Участники мастер-класса смогут создать яркие игрушки, которые поднимут настроение на целый день.

Бесплатный вход на все мероприятия.

Справки по телефонцу: 34-48-52*118

ФЕСТИВАЛЬ

Прыгай выше, прыгай дальше

В следующий день, 13 июня в 12:00 на площади Славы начнется Фестиваль прыжков «Athletics League».

Участие в спортивном фестивале планирует принятрь наша землячка, титулованная прыгунья в длину, двукратная чемпионка Европы и серебряный призёр чемпионата мира Дарья Клишина.

Также в Тверь обещали приехать еще несколько крутых чемпионов.

Кроме того, на фестиваль ждут почетных гостей - олимпийских чемпионов, прославленных бегунов Ирину Привалову и Юрий Борзаковского.

В программе - соревнования по прыжкам в доигу и в высоту, а также для зрителей подготовлена шоу-программа.

Вход - бесплатный.