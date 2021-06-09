Коронавирус в Твери, последние новости на 9 июня 2021: православный туризм и гибель «медвежьего папы» Валентина Пажетнова

Фото с мероприятия в Кашине, Заслуженный эколог России, доктор биологических наук Валентин Сергеевич Пажетнов. Фото: ПТО, vk.com/club5982586/Дарья Моргунова

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 9 июня 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 42 752 случая заражения COVID-19 (+76 за сутки).

Выздоровел 40 069 житель региона (+68 за сутки).

Изолирован 1591 больной(+2).

Умерло 1092 человека (+6 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 908 заболевших (+34 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3110 (+4),

Ржев – 2337 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2259 (+3),

Калининский район – 1763 (+2),

Кимры – 1685 (0),

Торжок – 1659 (+1),

Графика: Яндекс

Бологовский район – 1076 (0).

Прививку от коронавируса сделали 140 050 человек, за последние сутки – 847 человек.

в Тверской области в течение нескольких дней проходили праздничные мероприятия, посвященные 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. В крестном ходе, богослужениях и других мероприятиях в честь знаменательной даты поучаствовали чуть больше 5,5 тысяч паломников, такие цифры приводит пресс-служба правительства региона.

Первым масштабным событием празднования стал крестный ход в Кашине 6 июня. В город прибыли участники Волжского крестного хода. Он продолжился по пути, которым, согласно преданиям, ходил сам святой Макарий.

7 июня в Калязине прошел гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души».

8 июня – основной день празднования - начался в Калязине с литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. На богослужении присутствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

8 июня в Тверской области на рыбалке погиб 84-летний «медвежий папа» Валентин Пажетнов, учёный-биолог с мировым именем, разработавший уникальную методику выращивания и возвращения в природу медвежат-сирот. Подробности несчастного случая пока неизвестны.

Валентин Сергеевич - заслуженный эколог России, доктор биологических наук, автор уникальной и известной на весь мир методики выращивания медвежат-сирот. В деревне Бубоницы Торопецкого района Тверской области он основал биостанцию «Чистый лес», на которой вот уже многие годы работает Центр спасения медвежат-сирот.

Собственные экспериментальные исследования бурого медведя Валентин Сергеевич вёл с 1970-х годов. Мишек, оставшихся без матери, везут в центр Валентина Пажетного со всей России. Здесь их выращивают и возвращают в дикую природу.

Уникальные разработки Валентина Пажетнова используются учёными России и зарубежья.

«КП»-Тверь» выражает соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича Пажетнова.

Графика: ПТО

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