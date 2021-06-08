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Общество8 июня 2021 1:00

Погода на 8 июня 2021 в Твери: опять ждём грозу

Рассказываем, какой будет погода 8 июня 2021
Источник:kp.ru
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Грозу снова обещают синоптики 8 июня в Твери.

Грозу снова обещают синоптики 8 июня в Твери.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 8 июня в Твери будет снова дождливым. Прогремят грозы.

Температура воздуха поднимется до +22 градусов в дневные часы . Во второй половине дня солнце скроется за облаками - будет дождь и гроза. Непогода будет бушевать до вечера. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с. Влажность воздуха - 80%. Атмосферное давление - 759 мм рт ст.

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