Погода на 8 июня 2021 в Твери: опять ждём грозу

Грозу снова обещают синоптики 8 июня в Твери. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозам синоптиков, 8 июня в Твери будет снова дождливым. Прогремят грозы.

Температура воздуха поднимется до +22 градусов в дневные часы . Во второй половине дня солнце скроется за облаками - будет дождь и гроза. Непогода будет бушевать до вечера. Ветер восточный со скоростью 5-10 м/с. Влажность воздуха - 80%. Атмосферное давление - 759 мм рт ст.

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