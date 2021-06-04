За убийство троих из четверых ворвавшихся на семейный праздник мужчин жителю Тверской области грозит 18 лет заключения

29 июня жителю Тверской области Александру Зобенкову вынесут приговор. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском областном суде продолжаются прения по делу Александра Зобенкова, который стал участником конфликта, закончившегося тремя убитыми и одним чудом спасшимся. На данный момент выслушали показания свидетелей, рассмотрели улики и провели прения. Главный вопрос, который, кажется, решается не в пользу обвиняемого, – самооборона или преднамеренное убийство?

Потасовка произошла 2 мая 2020 года в пригороде Твери. На участок к Александру Зобенкову во время празднования дня рождения его супруги ворвались четверо мужчин. Поводом для их визита стала ссора с соседкой, которая позвонила одному из своих сыновей. Тот, будучи подвыпившим, взяв троих не менее подвыпивших товарищей, примчался к Зобенкову на «разборку».

Ехали из Солнечногорска до Михайловского сельского поселения Калининского района, а это почти 130 километров. За рулём была трезвая беременная супруга организатора поездки.

Как итог – пьяная драка во дворе дома. Александр Зобенков схватил с праздничного стола нож и смертельно ранил троих нападавших. Четвёртому удалось убежать.

Поводом стало препирательство из-за коз… Якобы собака друга Зобенковых лаяла на животных, чем их сильно встревожила.

В суде истцом выступает Светлана Федяева, владелица коз и мать Василия Петрова, который привёз для «мужского разговора» друзей.

И вот процесс подошёл к финалу, начались прения сторон. 2 июня гособвинитель попросил для Александра Зобенкова 18 лет колонии строгого режима. По мнению прокурора, имел место преступный замысел, фигурант дела совершил преднамеренное убийство. Хотя к нему и вторглись на частную территории подвыпившие враждебно настроенные мужчины.

В какую сторону склонятся чаши весов правосудия, будет понятно 29 июня. В этот день Александр Зобенков выступит с последним словом, после чего суд удалится в совещательную комнату, чтобы определиться с приговором.