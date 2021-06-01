Ух, ох, от частушек до стихов: Непосредственная женщина-кондуктор веселит пассажиров в Тверской области

В соцсети сначала появилось видео с весёлым кондуктором в начале мая, а потом и в конце... Фото: VK/"Наш любимый Волочёк!"/"Вышний Волочёк - говорим и показываем"/коллаж

В наше время профессия кондуктора сходит на нет. Во многих городах тех самых настоящих - с катушкой билетов - уже и нет. Остались лишь проверяльщики. Но не таков Вышний Волочек в Тверской области. Там еще есть настоящие кондукторы, а среди них есть особенная развесёлая работница с билетами.

В начале мая, на Пасху, в группе VK «Наш любимый Волочёк!» появилось видео с позитивнейшей женщиной в униформе, со свитками билетов, которая звонко исполнила пару частушек во время стоянки автобуса. Тему подхватили все тверские СМИ. Немало просмотров было и в соцсетях.

Что интересно, темой частушек стала Пасха. Как и положено, частушки были несколько привольного содержания.

«Купим яйца мы на пасху, наведём им красоту, Ну и милому в придачу мы раскрасим кобуру, Ууух», - залихватски пропела одну непосредственная женщина-кондуктор автобусе и тут же сама засмеялась.

В комментариях народ рассыпался в комплиментах необычной непосредственной женщине-кондуктору:

- Молодец, всегда на позитиве и пассажиров заражает своим смехом, всегда хочется улыбнуться!

- Надюшка молодчина, побольше бы таких кондукторов!!!!!

- Сразу настроение поднимается! Она супер!

И это лишь немногие комментарии…

А недавно, 29 мая, Надюшка вернулась на просторы соцсетей. На этот раз видео с веселым кондуктором появилось в паблике VK «Вышний Волочёк - говорим и показываем». Но там она уже читала стихотворение. Причём, как и частушки, судя по всему, собственного сочинения. Простенькое, наивное, немного невеселое, с ностальгией по молодости.

Концовка видео, впрочем, получилась мажорной:

- Чё ты меня пишешь никака?! - искренне и смешно возмутилась женщина, заметив, что её снимают на камеру смартфона.

Веселую женщину-кондуктора зовут Надежда Ивановна Иванова. Нам удалось узнать некоторые подробности о ней. У нее есть уже взрослые дети - сын и дочка. Есть внуки. Живёт в Вышнем Волочке.

В местном автотранспортном предприятии рассказали, что Надежда давно работает у них кондуктором. Но с перерывами. Три раза уходила, но потом возвращалась. Последний раз вновь вышла с билетами в автобус на рейсы первого и второго маршрутов в прошлом году.

И, кстати, частушками и стишками собственного сочинения Надюшка поднимает настроение пассажирам уже не первый год. Некоторые даже называют её достопримечательностью Вышнего Волочка.