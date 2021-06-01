К свидетельству о браке - памятка со штрихкодом: В Тверской области улучшат информирование о мерах поддержки семей

В регионе демографическая политика приобрела поистине стратегическое значение. Фото: Олег УКЛАДОВ

Несмотря на то, что с детством больше ассоциируется весна, во всем мире День защиты детей отмечают в первый день лета. В большом зале областного правительства сегодня, 1 июня, как раз рассматривали меры, которые предпринимаются для того, чтобы в нашем регионе рождалось больше детей и росло количество счастливых семей.

Губернатор Игорь Руденя вновь напомнил о том, что эффективная демографическая политика сегодня крайне важна для Тверской области.

Губернатор Игорь Руденя - во время заседания. Фото: ПТО

- В настоящее время в регионе реализуется более 30 направлений поддержки, в первую очередь многодетных семей, - уточнил глава региона и веско добавил. - В Послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля 2021 года подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми в Российской Федерации. Наша задача на региональном уровне - обеспечить эффективную реализацию федеральных мер и дополнить их региональными мероприятиями, учитывающими специфику Тверской области.

Игорь Руденя с удовольствием сообщил, что демографическая политика дает результаты - в регионе выросло количество многодетных семей.

- Если в 2017 году их насчитывалось 9967, то на начало 2021 года – уже 13281, где воспитывается более 43 тысяч детей, - отметил губернатор, сам, кстати, многодетный отец.

Областной министр соцзащиты населения Валентина Новикова доложила, что в регионе заметно вырос и объем «детского бюджета». Если в 2017 году он равнялся 15,8 млрд рублей, а в прошлом — 22 млрд, то в 2021-м уже составляет 27,7 млрд. Это произошло благодаря увеличению федеральных траншей на развитие демографии.

Графика: ПТО

Конкретно на соцвыплаты и другие меры соцподдержки в регионе в этом году выделено 6,15 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем было в 2016-м. С 26 до 40 возросло и количество региональных мер соцподдержки (плюс есть еще семь федеральных).

Графика: ПТО

Одна из самых значимых для семейного бюджета мер поддержки многодетных семей - это освобождение их от платы за вывоз отходов. В прошлом года она облегчила жизнь свыше 53500 жителям Верхневолжья.

Также автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Он проводится с 2020 года.

Детей из многодетных семей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. В 2020-м ее получили свыше 11780 ребят. В 2021-м в школу бесплатно оденут 12150 детей.

В регионе действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных супругов с недостаточными доходами. В 2020-м ею воспользовались 25 семей с 96 детьми, в 2021-м на очереди еще 23 пары с 93 ребятишками.

Добавим, что при рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей. Расширена возможность получения соцвыплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жилье в ипотеку. Кроме того, молодые семьи при федеральной поддержке могут стать обладателями сертификата на приобретение и строительство жилья.

Игорь Руденя на заседании отметил, что не все семьи или собирающиеся узаконить отношения пары знают о мерах поддержки. Необходимо это исправить.

Губернатор поручил разработать для семей и молодожёнов специальную памятку со штрихкодом, по которому можно найти всю необходимую информацию.

- Её можно вручать в ЗАГСе вместе со свидетельством о браке, а также в роддомах со свидетельством о рождении в семье ребенка, - сказал Игорь Руденя.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО