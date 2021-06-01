«Настроение» — новая финансовая программа от «EL-Commerce»

"Настроение"

Программу «Настроение» в «EL-Commerce» называют не иначе как эксклюзивной. На это есть несколько причин.

Первая — открыть программу «Настроение» можно только в период с первого июня по 29 августа.

Вторая — фиксированная процентная ставка в десять процентов, независимо от того, на какой период открывается программа. То есть ставка в 10% будет действовать как для тех, кто откроет программу на 6 месяцев, так и для тех, кто откроет «Настроение» на 12, или даже на 18 месяцев.

Третья — в течение всего лета для клиентов «EL-Commerce», открывших финансовую программу «Настроение», будут действовать многочисленные акции и мотивационные программы. Самое интересное в этом всем то, что для участия в этих акциях достаточно просто стать клиентом «EL-Commerce» и отрыть свое «Настроение». Никаких дополнительных условий, никаких «звездочек».

«Настроение» - это старт новой линейки продуктов от «EL-Commerce». Суть линейки — сезонные предложения, которые будут менять друг-друга так же, как и времена года. Каждая программа будет по-своему уникальна и интересна.

Открыть эту линейку финансовых продуктов мы решили именно летом и именно «Настроением», ведь когда еще лучше создавать себе настроение, если не под теплыми лучами летнего солнца?», - подчеркнул основатель группы компаний «EL-Commerce» Андрей Белокопытов.

Программа «Настроение», отмечают в «EL-Commerce», - это один из самых актуальных и интересных финансовых продуктов на сегодняшний день.

Максимальная процентная ставка, гарантированная доходность и надежность — именно эти черты отличают хороший продукт, считают в компании.

Группа компаний «EL-Commerce» уже семь лет работает на финансовом рынке Твери и за это время успела зарекомендовать себя как надежного партнера как в сфере кредитной и потребительской кооперации, так и в сфере инвестиций.

«Наша работа — это не только предоставление «финального» продукта в виде финансовой или сберегательной программы. Мы анализируем рынок, следим за его тенденциями и трендами, мы постоянно ищем новые возможности и пути для развития Компании.

Группа компаний «EL-Commerce» сегодня — это не только потребительский и инвестиционный кооперативы. «EL-Commerce» - это полноценная финансовая платформа, которая дает клиентам возможность не только зарабатывать, но и вместе с нами определять направления, в которые мы инвестируем.

Именно поэтому наши продукты — надежные и доходные, наша компания — стабильная и имеет репутацию, а наши клиенты — современные, состоявшиеся и финансово грамотные люди», - подчеркивает исполнительный директор группы компаний «EL-Commerce» Василий Бахметьев.

Стоит отметить, что доходность в 10% - это не самая высокая цифра, которую сегодня кооперативы предлагают в Твери, но, как отмечают в группе компаний «EL-Commerce», именно такая ставка — это тот самый разумный предел, на который сегодня может пойти грамотная финансовая организация из небанковской сферы, ведь любые проценты должны быть обоснованы.

«Важно понимать, что если Вам предлагают годовой процент по инвестпрограмме более 15-20%, стоит насторожиться – на рынке просто нет инструментов, способных обеспечивать такую доходность даже в среднесрочной перспективе», - подчеркивает основатель группы компаний «EL-Commerce» Андрей Белокопытов.

Именно грамотные инвестиции и четкое понимание рынка финансовых услуг позволяют группе компаний «EL-Commerce» вот уже семь лет идти в ногу со временем и оставаться в рынке без каких-либо рисков.

Основные направления инвестиций «EL-Commerce» сегодня — это строительство, разработка и внедрение IT-продуктов, ссуды для бизнеса и физических лиц. Сейчас эти сферы — наиболее доходные и стабильные, отмечают в группе компаний, и именно такие инвестиции позволяют вводить на рынок продукты, подобные летней программе «Настроение» от «EL-Commerce»: с максимальной доходностью и гарантиям, которым можно доверять.

Открыть программу «Настроение» можно с 1 июня по 29 августа в отделениях «EL-Commerce» по адресам: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, 23 и пр-т Чайковского, 84А.

Телефон: +7(4822) 479712