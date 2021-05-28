День пограничника 2021 в Твери: советская закалка, настоящие мужики, дедовщина рациональная и нерациональная

В Твери отметили День пограничника. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В этом году тверские пограничники отметили свой воинский праздник 28 мая оффлайн, то есть гуляниями по Твери. В 2020 году День пограничника проходил в режиме онлайн, тогда, в разгар коронавируса, не было официального построения у памятника воинам-интернационалистам, не многие рискнули встретиться даже с однополчанами.

Нынче в сторону Обелиска Победы шли крепкие мужчины с красно-зелёными флагами. Пообщаться с боевыми товарищами и не только собрались как возрастные, так и молодые пограничники.

Пока шёл к памятнику воинам-интернационалистам мимо по Советской промчалось несколько машин, из окна которых выглядывало знамя пограничников. Другие водители по-дружески сигналили.

Тверичанин Валерий Пугачёв с гордостью несёт знамя пограничников! Фото: Степан КАМЕНЕВ

Впереди меня – статный мужчина, под руку со своей супругой. Я обгоняю их, прошу сделать фото для «Комсомолки» и поздравляю с праздником. Валерий Пугачёв служил в погранвойсках в Забайкалье с 1981 по 1983 годы. Сначала посёлок Даурия, потом – Приаргунск. Дослужился до старшины заставы и инструктора службы собак.

– Граница есть граница. Там должны быть настоящие мужики! Я был физически подготовлен, я был деревенский парень из Крючково (посёлок в Лихославльском районе. – Ред.). Готовился ещё пока учился в СПТУ-9 в родном населённом пункте, – рассказывает Валерий Олегович. – Любой мужчина должен пройти службу, независимо от категории годности.

Из тверских знакомых Валерия Пугачёва в начале 80-х часть народу попала служить на Монгольскую границу, часть, как он, на Китайскую. Всякое бывало. И случаи с дедовщиной бывали, и китайца простодушного, который просто так, по незнанию, перешёл границу, пришлось обратно возвращать. Во всяком случае, сам «пойманный» так объяснил своё поведение.

В Твери 28 мая гордо реяло знамя погранцов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– До армии занимался рукопашным боем, лыжами, бегом, велосипедными гонками. Я был в 80-х в трудовых резервах по велоспорту. А после службы занимался троеборием – это пауэрлифтингом нынче называется, – пояснил Валерий Пугачёв.

35 лет мой собеседник отдал работе на севере. Был там начальником участка на железной дороге. Вышел на пенсию, вернулся в родные края.

Слово за слово мы доходим до бывшего Суворовского училища. Тут стоит машина, где поднимают стаканчики за славу погранвойск. Солдаты-пограничники, отслужившие с 2000 по 2002 годы, вспоминали армейские будни. Друг с другом они стараются видеться ежегодно уже почти два десятилетия.

Боевое братство! Фото: Степан КАМЕНЕВ

В горячие точки тверичане не попали, но говорили, что тех, кто хотел и заключал контракт или тех, кто провинился, могли снимать с заставы и отсылать в зону боевых действий. Тогда как раз шла вторая чеченская война.

Пока ребята выпивают, мы стоим и обсуждаем дедовщину, которая, по словам служивых, была – рациональная и нерациональная. Т.е. когда у вчерашнего призывника было раздутое самомнение, с ним приходилось вести разъяснительные беседы. Но были и товарищи, «деды», которые устраивали конфликты в части. Таких не любили и отсылали с погранпостов.

Пока эти мои собеседники перемещаются в кафе, подхожу поговорить с ветеранами, которые защищали наши границы ещё во времена Советского Союза. Морские границы. Передо мной три пожилых бодрых мужчины. Их служба пришлась на период с 1972 по 1975 годы. Балтийское море, Заполярный круг, Каспийское море. Воспоминания, рассказы, шутки...

Воины советской закалки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Сказали бы пять лет, а не три года служить – с радостью бы тогда отслужили! – констатирует, выражая мнение всех троих товарищей, Владимир Симаков.

С праздником вас, стражи рубежей российских. И чтоб ещё раз по сто так встречаться и говорить с друг другом каждый год, и чтоб было здоровье и никакого ковида!

Никакого ковида – это нынче главное...