Навстречу каникулам: в Твери уличный тренажёр придавил ребёнка

Следователи проводят проверку по поводу тренажёра, упавшего на ребёнка в сквере на улице Можайского в Твери. Фото: Степан КАМЕНЕВ

27 мая в Твери, на площадке в новом сквере напротив областного роддома на улице Можайского, под упавшим уличным тренажёром пострадала девочка. Травмы оказались серьёзными и ребёнка госпитализировали.

Сквер новый, значит, об износе оборудования речи не идёт.

О том, что на ребёнка упал тренажёр и придавил, сообщили жители микрорайона «Южный» в одноимённом сообществе в социальных сетях. Проверку по этому поводу начали сотрудники Следственного комитета, но о её результатах пока ничего не известно.

В администрации Твери сообщили, что тренажёры в сквере на Можайского ломают часто. Винят в этом вандалов, которые действуют по ночам.

Об инциденте с тренажёром сообщили в соцсетях жители микрорайона. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– В основном акты вандализма происходят в ночное время суток, а на следующий день, как в данном случае, с этим сталкиваются посетители общественной зоны, которые приходят на прогулку. Все объекты оперативно приводят в порядок, чинят и меняют то, что подлежит замене. Всем, кто станет свидетелем очередного акта вандализма, стоит сообщать об этом в полицию, – прокомментировали в горадминистрации.

Через день после чрезвычайного происшествия на спортплощадке было много детей. Родителей не испугало опасное происшествие.

Осмотрев упавший тренажёр, мне показалось, что ни конструкция, ни само покрытие спортзоны не повредились. Видимо, всё дело в том, как закреплена конструкция. Но тут своё мнение должны высказать специалисты.

«КП»-Тверь» проехалась и по другим тверским площадкам, где установлены похожие спортивные тренажёры. Рядом с шестой гимназией все турники, шведские лестницы и другие снаряды были прикреплены на совесть.

Если смотреть со стороны, то на площадке у шестой гимназии в Твери всё в порядке. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Это же касалось объектов на улице Озёрной, где площадка расположена недалеко от областного Управления ГИБДД. Там тренировалась маленькая девочка, пробуя качать мышцы.

На Озёрной с тренажёрами всё в порядке. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На спортплощадке рядом с пляжем уже не первый год тренируются спортсмены. Там также проблем с тренажёрами припомнить никто не смог.

В общем, в ситуации с площадкой на Можайского, должны сказать своё веское слово правоохранительные органы.

И ещё, вандалы вандалами, но нельзя исключать, в том числе, некачественный монтаж тренажёров подрядчиком.

А пока, кажется, не стоит испытывать судьбу. Тем более, что начинаются каникулы.