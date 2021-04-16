Люди гуляют, фонтан работает: Новый сквер в Твери открыт, но ещё много недоделок

В микрорайоне Южный теперь есть еще один сквер с фонтаном.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Пустырь между многоэтажкой (на месте недостроенной больницы) и небольшим торговым центром напротив областного роддома (бывший № 1) в микрорайоне «Южный» не узнать. Вернее, узнать, но наполовину. Часть его осталась прежней: неухоженной, заросшей бурьяном. А вот на другой половине вырос сквер. Правда, благоустроен он еще не до конца.
Корреспондент «КП»-Тверь» прошелся по нему и даже увидел, как там работает фонтан.
На подходе к скверу впечатление сразу немного испортило то, что он полностью огорожен сетчатым забором. Не совсем понятно, зачем. Со стороны дороги еще ладно, но с других…
В сквере проложены дорожки из светлой плитки
Фото: Александр ЖМУЛИН
Сам сквер хорош. Его рассекают светлые дорожки с ровной плиткой. Есть зона с уличными механическими тренажерами. Как я убедился, она популярна у пожилых. Там действительно можно поддержать себя в тонусе.
Есть зона с качелями, где «сидушки» по форме напоминают белые бублики.
Есть зона с искусственным покрытием и синим слоном. Это такая плоская фигура, вроде как из фанеры. Там можно побегать и порезвиться детям. После или до качелей, конечно.
Качели с сидушками-бубликами
Фото: Александр ЖМУЛИН
Есть длинные - метров так на десять - скамейки. Рядом с каждой приличные урны.
Есть фонари. Выполненные в стиле хай-тек.
И, наконец, есть фонтан. Встроен прямо в дорожку.
Фонтан вмонтирован прямо в дорожку
Фото: Александр ЖМУЛИН
Я думал, что он еще не работает, но нет. Неожиданно вверх забили множество струй воды. Дети, радостно визжа, успели побегать между ними.
Но меня впечатлил не фонтан, а, о чудо, туалет. Да, в этом сквере есть благоустроенный общественный сортир, причем это никакой не биотуалет, а реальный, с двумя закрытыми цивилизованными кабинками. Когда я пришел в сквер, его как раз докрашивали рабочие.
- Хороший туалет? - спросил я их.
- Как дома! - ответил один из рабочих.
Основан ли ответ на непосредственном опыте, я уточнять не стал. Поостерегся развития темы.
Прогуливаясь и снимая сквер, я заприметил там группу официального вида людей - нескольких мужчин и женщину. Они внимательно осматривали территорию. Выглядело это словно приёмная комиссия. Естественно, я подошел к этим людям и поинтересовался, не комиссия ли они от города или от подрядчика. На что получил отрицательный ответ.
- Что вы, мы просто тут гуляем.
- Ну я же вижу, что вы тут не просто гуляете.
- Нет, просто гуляем.
- Мы блогеры, - неожиданно добавил один мужчина из группы в зеркальных очках.
Непонятно только, какой смысл вкладывал он в этот термин. Была ли это угроза или просьба не тревожить юродивых, я так и не понял.
В сквере хорошо видно, что работы там ещё много. Между дорожек надо бы укрепить почву и высадить газоны. Для укрепления в стороне от сквера сложены некие штуки, напоминающие геосетку. Также там в стороне возвышается куча земли. Может, как раз для подсыпки… Туалет также еще не открыт.
В сквере еще есть, над чем поработать.
Фото: Александр ЖМУЛИН
«КП»-Тверь» поинтересовалась у городской администрации, когда все работы по обустройству сквера будут завершены. К слову, по контракту подрядчик должен был все сделать еще в прошлом году.
- Точно сказать, когда все работы в сквере будут завершены, пока не можем, сейчас подрядная организация ведет там работы по устранению недочетов, - ответили нам в пресс-службе горадминистрации.
Отмечу, что место уже популярно. Люди гуляют, много мам с детьми.
Уличные тренажеры популярны у пожилых.
Фото: Александр ЖМУЛИН
В стороне лежат такие кучи.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Похоже на геосетку.
Фото: Александр ЖМУЛИН
Ее тут немало заготовлено.
Фото: Александр ЖМУЛИН