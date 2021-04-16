Люди гуляют, фонтан работает: Новый сквер в Твери открыт, но ещё много недоделок

В микрорайоне Южный теперь есть еще один сквер с фонтаном. Фото: Александр ЖМУЛИН

Пустырь между многоэтажкой (на месте недостроенной больницы) и небольшим торговым центром напротив областного роддома (бывший № 1) в микрорайоне «Южный» не узнать. Вернее, узнать, но наполовину. Часть его осталась прежней: неухоженной, заросшей бурьяном. А вот на другой половине вырос сквер. Правда, благоустроен он еще не до конца.

Корреспондент «КП»-Тверь» прошелся по нему и даже увидел, как там работает фонтан.

На подходе к скверу впечатление сразу немного испортило то, что он полностью огорожен сетчатым забором. Не совсем понятно, зачем. Со стороны дороги еще ладно, но с других…

В сквере проложены дорожки из светлой плитки Фото: Александр ЖМУЛИН

Сам сквер хорош. Его рассекают светлые дорожки с ровной плиткой. Есть зона с уличными механическими тренажерами. Как я убедился, она популярна у пожилых. Там действительно можно поддержать себя в тонусе.

Есть зона с качелями, где «сидушки» по форме напоминают белые бублики.

Есть зона с искусственным покрытием и синим слоном. Это такая плоская фигура, вроде как из фанеры. Там можно побегать и порезвиться детям. После или до качелей, конечно.

Качели с сидушками-бубликами Фото: Александр ЖМУЛИН

Есть длинные - метров так на десять - скамейки. Рядом с каждой приличные урны.

Есть фонари. Выполненные в стиле хай-тек.

И, наконец, есть фонтан. Встроен прямо в дорожку.

Фонтан вмонтирован прямо в дорожку Фото: Александр ЖМУЛИН

Я думал, что он еще не работает, но нет. Неожиданно вверх забили множество струй воды. Дети, радостно визжа, успели побегать между ними.

Но меня впечатлил не фонтан, а, о чудо, туалет. Да, в этом сквере есть благоустроенный общественный сортир, причем это никакой не биотуалет, а реальный, с двумя закрытыми цивилизованными кабинками. Когда я пришел в сквер, его как раз докрашивали рабочие.

- Хороший туалет? - спросил я их.

- Как дома! - ответил один из рабочих.

Основан ли ответ на непосредственном опыте, я уточнять не стал. Поостерегся развития темы.

Прогуливаясь и снимая сквер, я заприметил там группу официального вида людей - нескольких мужчин и женщину. Они внимательно осматривали территорию. Выглядело это словно приёмная комиссия. Естественно, я подошел к этим людям и поинтересовался, не комиссия ли они от города или от подрядчика. На что получил отрицательный ответ.

- Что вы, мы просто тут гуляем.

- Ну я же вижу, что вы тут не просто гуляете.

- Нет, просто гуляем.

- Мы блогеры, - неожиданно добавил один мужчина из группы в зеркальных очках.

Непонятно только, какой смысл вкладывал он в этот термин. Была ли это угроза или просьба не тревожить юродивых, я так и не понял.

В сквере хорошо видно, что работы там ещё много. Между дорожек надо бы укрепить почву и высадить газоны. Для укрепления в стороне от сквера сложены некие штуки, напоминающие геосетку. Также там в стороне возвышается куча земли. Может, как раз для подсыпки… Туалет также еще не открыт.

В сквере еще есть, над чем поработать. Фото: Александр ЖМУЛИН

«КП»-Тверь» поинтересовалась у городской администрации, когда все работы по обустройству сквера будут завершены. К слову, по контракту подрядчик должен был все сделать еще в прошлом году.

- Точно сказать, когда все работы в сквере будут завершены, пока не можем, сейчас подрядная организация ведет там работы по устранению недочетов, - ответили нам в пресс-службе горадминистрации.

Отмечу, что место уже популярно. Люди гуляют, много мам с детьми.

Уличные тренажеры популярны у пожилых. Фото: Александр ЖМУЛИН

В стороне лежат такие кучи. Фото: Александр ЖМУЛИН

Похоже на геосетку. Фото: Александр ЖМУЛИН