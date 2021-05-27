Избитый почтальон и упавшее на рабочего дерево: с начала года в Тверской области произошёл 51 случай травматизма на производстве

Техника безопасности - прежде всего! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Перед машиной храбриться нечего - следи за безопасностью труда человечьего!» Агитке Владимира Маяковского около ста лет, но её и сегодня неплохо было бы распечатать на плакатах, чтобы в очередной раз призвать работника: «Бди!»

С начала 2021 года в Тверской области официально произошёл 51 несчастный случай на производстве (26 – с женщинами и 25 – с мужчинами). Десять случаев были тяжёлыми. Смертей, к счастью, удалось избежать. Такова статистика, которой поделилось Тверское отделение Фонда соцстраха.

В Твери с начала года зафиксировано 26 случаев травмирования людей на работе. Остальная статистика - муниципалитеты области. Из них по производственным травмам лидируют Конаково (6 случаев) и Торжок (5 случаев).

СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН!

Травму получить можно не только у станка или на стройке. Жуткий случай произошёл в этом году с почтальоном. На разносившего корреспонденцию работника почты напала женщина: хотела отнять у почтальона сумку. Ударила его по голове и пыталась задушить.

Фонд социального страхования приводит и другие примеры. На рабочего упало дерево во время санитарной обрезки насаждений. А другого трудягу во время разгрузочных работ зажало между бетонными блоками, из которых делают парапеты вдоль дорог.

САМЫЕ ТРАВМООПАСНЫЕ ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

По статистике Фонда соцстраха, больше всего случаев производственного травматизма в Тверской области происходит в сфере здравоохранения, на производстве металлических изделий, а также на предприятиях и в организациях сферы военной безопасности и обязательного социального обеспечения.

Есть информация и о конкретных предприятиях, где работники травмировались чаще всего. Это компании «Электросистем» и «ДСК», а также почта - Управление федеральной почтовой связи Тверской области.

КАК РАБОТНИКУ КОМПЕНСИРУЮТ ТРАВМУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

В соцстрахе напоминают: все работники, пострадавшие на производстве, получают стопроцентную оплату больничного, а при установлении степени утраты профессиональной трудоспособности им также назначаются страховые выплаты (единовременная и ежемесячные).

Для восстановления здоровья работника могут отправить на санаторно-курортное лечение.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА ИЛИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Учтите: не любой несчастный случай на производстве - производственный травматизм. ЧП могут вполне законно признать просто несчастным случаем. И тогда о мерах соцподдержки (выплатах и лечении в санатории) травмированный работник должен будет забыть.

Событие считается несчастным случаем на производстве, если оно повлекло за собой необходимость перевода работника на другую работу, привело к временной (больничный на срок не менее одного дня) или стойкой утрате трудоспособности либо смерти работника (Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев»).

Не признают травму производственной и если работник, получивший её, был пьян или совершал в процессе какое-либо противоправное деяние.

Кроме того, чтобы рассчитывать на полагающиеся меры соцподдержки, вы должны быть официально оформлены на работе - на основании трудового или гражданско-правового договора, в котором значится, что работодатель обязан уплачивать страховые взносы.