Коронавирус в Твери, последние новости на 29 мая 2021: 391 миллион рублей инвестиций в медоборудование и ещё 17 бригад скорой помощи

Статистика по коронавирусу в Тверской области на 29 мая 2021.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 41 937 случаев заражения COVID-19 (+74 за сутки).

Выздоровели 39 223 жителей региона (+51 за сутки).

Изолированы 1687 больных (+13).

Умерли 1027 человек (+10 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 619 заболевших (+25 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район – 3043 (+5),

Ржев – 2298 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2221 (+1),

Калининский район – 1737 (+2),

Торжок – 1640 (+1),

Кимры – 1650 (+1),

Бологовский район – 1063 (+3).

Графика: Яндекс

Прививку от коронавируса сделали 131 057 жителей Тверской области, за последние сутки –1 284 человека.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 54 прививочных пункта. К лету планируется открыть еще несколько. Кабинеты вакцинации также открывают в крупных торговых центрах Твери и отдалённых районах региона.

В летний период количество бригад, оказывающих скорую медицинскую помощь на территории Тверской области, будет увеличено на 17 единиц – решение принято на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя в региональном правительстве. На мероприятии также рассмотрена дорожная карта по дальнейшему объединению подразделений скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях. В текущем году эту работу планируется завершить.

В первом квартале 2021 года инвестиционные возможности крупных и средних организаций Тверской области составили 9,1 млрд. руб. Из них 60% – собственные средства организаций. Такую статистику опубликовал Тверьстат.

Больше всего средств было инвестировано в замену изношенной техники и оборудования. На эти цели было израсходовано около половины всех инвестиций Тверской области – 4,5 млрд. руб. В частности, на машины и оборудование для системы здравоохранения было потрачено 391,3 млн. руб.

Графика: ПТО

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