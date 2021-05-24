Необычные музеи Твери-2021: что посмотреть, сколько стоит, расписание работы

В областной столице есть авторские интересные экспозиции на разные вкусы. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В нашем регионе, в том числе в Твери, музеев много. Есть среди них и необычные, не слишком известные экспозиции, но при этом весьма примечательные. К примеру, на днях, пусть и не в областной столице, появился еще один.

В Осташкове местный энтузиаст, собиратель интересных раритетных вещей Игорь Афанасенко открыл "Музей рыбы и не только" (Ленинский проспект, 76).

Что интересно, некоторые экспонаты, в том числе и рыбы, выполнены там в популярном ретрофутуристическом стиле стимпанк (из всяких механизмов и деталей). Это такой жанр и стиль, в котором царят паровые машины и вообще механизмы прошлых веков.

- У нас в Осташкове ведь как-то открыли музей рыбы, но просуществовал он всего примерно пару месяцев, я и решил восполнить пробел, - рассказал «КП»-Тверь» Игорь Афанасенко. - У меня были интересные изделия рыб в таком механистическом стиле, вот и сделал. Но там разные экспонаты, не только в стиле стимпанк.

Это не первый авторский музей Игоря Александровича. Несколько лет назад он создал в Осташкове "Музей забытых вещей" (улица Володарского, 29). В его экспозиции как стимпанк-экспонаты, так и предметы советской эпохи.

Этот музей работает в четверг, пятницу, субботу с 11:00 до 16:00.

Входная плата: 100 рублей. Для детей до 10 лет - бесплатно. Организованные группы школьников от 10 до 18 лет - 50 рублей.

Музей рыбы и не только в конце мая и летом будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00. Справки или запись групповых экскурсий - по телефону 8 915-729-80-26.

Есть необычные музеи и в Твери. Если не все, то многие знают о Музее козла (ул. Жигарева, 5) и Музее фотографии (ул. Салтыкова-Щедрина, 20), но это одни из самых распиаренных.

А ведь у нас есть еще Музей связи (ныне располагается в здании дирекции Тверского филиала компании «Ростелеком» на улице Симеоновской, 28). В его экспозиции собраны артефакты истории отечественной почты и телеграфа, элементы оснащения первых почтовых служб, очень интересные старинные радиоприёмники, а в архивном фонде хранится более 1500 оригинальных фотоотпечатков.

Посетить Музей связи можно бесплатно, но только по предварительной договоренности. Телефон для справок и записи на экскурсию +7 (4822) 33-94-92.

Также интересен Живой музей «Галерея керамики» (переулок Трудолюбия, 25а). Это место, где жил и работал заслуженный художник РФ Анатолий Камардин (1950-2012). Здесь была создана значительная часть его произведений.

На память о посещении музея жителям и гостям Твери предлагается широкий выбор сувениров и памятных подарков из фарфора.

Работает ежедневно с 10:00 до 20:00, но необходима предварительная запись по телефонам: 8-905-126-57-11, +7 (4822) 42-17-83.

Входной билет - 50 рублей. Экскурсия - 150 рублей. Мастер-класс - 200 рублей.

Есть у нас в городе еще один художественный малоизвестный музей - традиционной народной игрушки из дерева при предприятии «Тверские cувениры» (улица 2-я Лукина, 9). Помимо деревянных изделий, там есть предметы народного искусства из кости, керамики.

Необходима предварительная запись. Справки по телефонам: +7 (4822) 32-66-27, +7 (4822) 32-44-81.

Существует в Твери ретроспективный Музей Плюшкина (Пушкинская улица, 6). В его коллекции - необычные старые вещи из времени молодости наших мам, пап, бабушек и дедушек.

Всего в музее - три отдельных зала: с советской символикой, с советскими игрушками и зал Плюшкина.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 18:00.

Стоимость билета: 150 рублей.

Телефоны для справок: +7 (4822) 68-02-92, 8-903-808-02-92.

В областной столице существует и Музей тверских железнодорожников (улица Железнодорожников, 30). Это результат объединения Музея калининских железнодорожников и Музея истории локомотивного депо Калинина. Поверьте, там есть, на что посмотреть

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:30 (перерыв с 12:00 до 13:00).

Воскресенье и понедельник - выходные.

Экскурсии только по предварительной записи по телефону +7 (4822) 41-34-08.

Есть в нашем городе свой Музей уголовно-исполнительной системы (улица Вагжанова, 19). Это экспозиция Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Тверской области. Посетить её можно бесплатно, но только по предварительной заявке.

Гвоздь экспозиции, безусловно, разные приспособления для пыток заключенных прошлых веков. В том числе воссоздана страшная дыба.

График работы: понедельник - пятница с 13:00 до 16:00.

Телефон для справок +7 (4822) 33-24-36 (заявку можно оставить по электронному адресу: orls_ufsin_tver@mail.ru).