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Происшествия12 мая 2021 8:52

В Твери из-за загрязнения Тьмаки маслянистой жидкостью ввели режим повышенной готовности

Постановление подписал глава Твери Алексей Огоньков
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Твери будут ликвидировать загрязнение Тьмаки.

В Твери будут ликвидировать загрязнение Тьмаки.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно документу, с 12:00 11 мая на реке Тьмака в районе Первомайской рощи установили специальные ограждения. Место загрязнения обрабатывают специальным впитывающим веществом. Взяли пробы воды, чтобы провести исследование в лаборатории и установить источник отходов.

На место выезжали сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Главного Управления МЧС России по Тверской области, Администрации Твери. Для очистки реки от горюче-смазочных материалов 25 квадратных метров поверхности водоёма обработали сорбентом.

Контролировать ход ликвидации ЧП будет начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Администрации Твери Николай Соболев.

Отчёт о проделанной работе представят до 10 июня.

ЧП