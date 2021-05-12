В Твери из-за загрязнения Тьмаки маслянистой жидкостью ввели режим повышенной готовности

В Твери будут ликвидировать загрязнение Тьмаки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Согласно документу, с 12:00 11 мая на реке Тьмака в районе Первомайской рощи установили специальные ограждения. Место загрязнения обрабатывают специальным впитывающим веществом. Взяли пробы воды, чтобы провести исследование в лаборатории и установить источник отходов.

На место выезжали сотрудники регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Главного Управления МЧС России по Тверской области, Администрации Твери. Для очистки реки от горюче-смазочных материалов 25 квадратных метров поверхности водоёма обработали сорбентом.

Контролировать ход ликвидации ЧП будет начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Администрации Твери Николай Соболев.

Отчёт о проделанной работе представят до 10 июня.