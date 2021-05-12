Досуг в Твери с 12 по 19 мая: Краски природы, музейная ночь, душевная музыка и комедия о любви

Без культурного отдыха граждане не останутся.
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
ВЫСТАВКА
Красота родного пейзажа
С 14 мая в большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открывается художественная выставка к 100-летию Ефрема Зверькова «Диалог. Поэтика пейзажа». Ее представляют Российская академия художеств и Тверской художественный колледж им А.Г. Венецианова.
В экспозиции - произведения народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата Госпремий, почетного гражданина Тверской области Ефрема Зверькова (1921-2012), а также преподавателей колледжа им А. Г. Венецианова и работ лауреатов конкурса пейзажа имени Е. И. Зверькова «Диалог. Поэтика пейзажа».
Все картины посвящены природе Тверского края - среднерусскому ландшафту с многочисленными реками и озерами, лесистыми холмами и равнинами с тысячами церквей и тремя десятками монастырей.
Цена билета: от 60 до 120 рублей. Дети до 7 лет - бесплатно.
Картины Зверькова надо смотреть только в живую.
АКЦИЯ
Айда в музей
15 мая Тверь присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев».
В этот день с 17:00 двери откроют Музей тверского быта (ул. Горького, д. 23а), Тверской государственный объединенный музей (ул. Советская, 5).
Тверской музейно-выставочный центр подготовил много интересного с 15:00 до 22:00.
Тверская картинная галерея в Императорском путевом дворце ждет гостей с 19:15.
Программу акции смотрите здесь.
Музеи приглашают в гости.
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
КОНЦЕРТЫ
Добраночи вам
15 мая в 18:00 в клубе BIGBEN будет зажигать весьма примечательный ансамбль - «Добраночь».
Начав свою музыкальную авантюру на улицах французского города Нант, «Добраночь» вот уже более двадцати лет несет миру неиссякаемую энергию корневой музыки - еврейской, русской, балканской и даже кельтской.
На филармонической сцене группа звучит как изысканный арт-проект, в клубе или на фестивале музыканты вводят публику в транс танцевальными ритмами, а спустившись со сцены, превращаются в фееричный карнавальный оркестр. И подчас уже трудно определить, где кончаются в песнях группы кельтские мотивы и начинаются еврейские, когда на смену русским плясовым приходят балканские.
Цена билета: от 500 до 700 рублей.
В Тверь обещалась приехать очень зажигательная группа. Фото: клуб BIGBEN
«Гори, гори, моя звезда»
19 мая в 18:30 в Тверской филармонии начнется необычный концерт. На сцене выступит дуэт двух заслуженных артистов России: Виктора Сухова (вокал, гитара) и Ирины Гефеле (домра).
Виктора Сухова знают как изящного, тонкого исполнителя романсов. Ирину Гефеле - как невероятно тонко чувствующего свой старинный инструмент музыканта. Они создали редкий, чуть ли не единственный у нас в стране альянс гитары и домры.
Программу представляет режиссер - заслуженная артистка России Галина Петрова.
В программе: любимые русские старинные и современные романсы.
Стоимость билетов: 400 рублей.
Спешите слушать - на сцене выступит дуэт с очень интересным сочетанием инструментов. Фото: Тверская филармония
СПЕКТАКЛИ
И снова о нежных чувствах
16 мая в 17:00 Тверской театр драмы приглашает на постановку «Осторожно! Любовь!» по пьесе известного североамериканского прозаика и драматурга Торнтона Уалдера.
Режиссёр Александр Павлишин создал спектакль в жанре музыкальной комедии, в джазовой аранжировке. Стилеобразующий элемент этой музыки - импровизация. Герои спектакля «Осторожно! Любовь!» тоже должны будут найти интересные решения, чтобы выпутаться из непростых ситуаций.
Александр Павлишин: «Я считаю, что театр должен быть разным, и мне после психоделического Ибсена безумно захотелось окунуться в праздничную атмосферу этой пьесы. Несмотря на незамысловатость и «лёгкость» её содержания, это повод поразмышлять над некоторыми вещами».
Цена билета: от 200 до 800 рублей.
Возрастное ограничение: 16+
В Театре драмы дают комедию, да еще и музыкальную. Фото: ТАТД
Внимание: не забывайте маски! Коронавирус не дремлет.