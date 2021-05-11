«Ночь музеев» в Твери: программа акции

Картинная галерея распахнет свои двери в 19:30. Фото: ТОКГ

В этом году 15 мая по всей России пройдет акция «Ночь музеев» (известная также как «Ночь в музее»). Она проводится по традиции в выходной день и приурочена к ежегодному Международному дню музеев, отмечаемому 18 мая. Впервые такая акция была организована в столице Германии Берлине в 1997 году. В России первым к ней присоединился Красноярский музейный центр в 2002-м. В следующем году - ещё 11 музеев Санкт-Петербурга. Постепенно акция начала набирать популярность в нашей стране.

В Твери акция «Ночь музеев» впервые прошла в мае 2012 года. Тогда свои двери для всех желающих бесплатно распахнули Тверской государственный объединенный музей и Музей М. Е. Салтыкова-Щедрина (сейчас закрыт на ремонт).

15 мая Тверь вновь присоединится к акции «Ночь музеев».

Ночью, впрочем, ни один музей города работать не будет. Все мероприятия запланированы на вечер, а где-то частично захватят и день.

- Это все-таки условное название, можно проводить акцию и вечером. У нас, к примеру, режимный объект, он охраняется, и проводить акцию ночью для нас проблематично, - пояснили «КП»-Тверь» в Тверской картинной галерее (Императорский дворец).

Императорский путевой дворец (улица Советская, 3)

На все мероприятия, кроме программы «Бальные истории. На бис!», необходима предварительная запись по телефонам: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

19:15 - «Бальные истории». Торжественное открытие «Ночи музеев» с участием коллективов исторического танца (Парадный зал).

19:15 - Музейно-музыкальная программа «На струнах вдохновения» с участием студентов и преподавателей РАМ им. Гнесиных (Башня искусств).

19:30 - Авторская экскурсия «Памятники тверской иконописи» Павла Сергеевича Иванова, тверского краеведа, журналиста, координатора проекта «Тверские своды» (Западная башня).

19:30 - Музыкально-поэтический концерт «Под сенью дворцового сада» (Дворцовый сад).

19:30 - Музейная игра для детей среднего школьного возраста «Страна Советов» (Восточное крыло).

19:30 - «Взгляд в новую реальность» - музейная игра для взрослых по выставке «Элий Белютин. Границы реальности» (Восточная башня, 3-й этаж).

20:30 - «Великолепное барокко в живописи и музыке» - музейно-музыкальная программа из цикла «Музейное созвучие» (Итальянский и Французский залы, 1-й этаж).

20:30 - «Пастушеская сцена» неизвестного художника итальянской школы XVII века». Тематическая лекция из цикла «Тайны старинных полотен» (Башня искусств).

21:30 - «Ноктюрн», музейно-театральная программа, посвященная ночным пейзажам из постоянной экспозиции галереи, и поэтический моноспектакль по стихам А. А. Фета (Башня искусств).

22:30 - «Бальные истории. На бис!» (Парадный зал).

Вход свободный (оплачивается только билет в экспозицию: взрослые - 250 рублей, школьники и студенты старше 16 лет, пенсионеры - 100 рублей, дети до 16 лет - бесплатно).

Тверской музейно-выставочный центр (Советская, 54)

С 15:00 до 22:00 в честь акции можно будет свободно пройти на все действующие выставки.

15:00 - бесплатный мастер-класс в технике «монотипия», большой выставочный зал.

16:00 - творческая встреча с мастер-классом в технике «акварель» от автора выставки Инессы Айдархановой, лекционный зал.

17:00 - мастер-классы в технике «акварель» «Весенний пейзаж» под руководством преподавателя ТХК им. А. Г. Венецианова Гуриной Л. Ф., большой выставочный зал.

17:00 - бесплатный мастер-класс, акварельный пейзаж «Закат на море». Ведущая - Татьяна Арефьева, малый зал.

18:00 - бесплатный мастер-класс «Брелок». Ведущая - Ольга Корецкая, малый зал.

18:00 - концертная программа с участием камерного ансамбля «Классика», камерного ансамбля «SONORUM TRIO», Марии Варламовой и Натальи Курносовой (произведения классической и современной музыки), большой зал.

18:30 - платный мастер-класс «По мотивам Ван Гога». Создайте пейзаж по мотивам известной картины Ван Гога «Звездная ночь», лекционный зал.

19:30 - платный художественный мастер-класс под руководством члена Союза художников России Дины Вальберг, большой зал.

19:30 - живая музыка в исполнении пианистки Юлии Кутузовой, большой зал.

20:10 - экскурсия по художественной выставке «Диалог. Поэтика пейзажа», большой зал.

21:00 - экскурсия по историческому центру Твери. Сбор у главного входа музейно-выставочного центра. Маршрут экскурсии пройдет по центральным улицам Твери с выходом на набережную Степана Разина.

Необходима предварительная запись на все мастер-классы. Места ограничены. Телефон: 34-48-52*118 (набирайте так, как написано, кроме старых телефонов, которые работают в импульсном режиме).

Музей тверского быта (ул. Горького, 23а)

Ждёт гостей с 17:00.

Тверской государственный объединенный музей (ул. Советская, 5)

С 17:00 откроет двери для всех желающих.

Гостей ждут мастер-классы, экскурсии по экспозициям и мастерским.