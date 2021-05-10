Именитый Гамилькар и Ко: В схватке на фестивале «Тверская застава» чемпион мира по средневековым боям не пощадил своих соперников

Гвоздем программы, конечно, стали средневековые поединки. Мужчины лупили друг-друга что есть силы Фото: Александр ЖМУЛИН

Рядом с посёлком Власьево, неподалёку от Химинститута, на обширной поляне на берегу Волги вновь выросла средневековая застава. А вернее - «Тверская застава».

Так называется фестиваль исторической реконструкции, который уже немало лет проводится в мае в нашем древнем городе.

Мы не могли пропустить столь захватывающее зрелище и 10 мая туда отправился корреспондент «КП»-Тверь».

К заставе от местной церкви вела сначала грунтовка, а потом тропинка с двумя бревенчатыми мостиками через мелкие ручьи. Перейдя второй, я сразу вышел на девушек-волонтеров, раздающих маски. Немного далее возвышался бревенчатый частокол с двумя башнями по бокам от входа. Под частоколом даже вырыли небольшой ров. Серьёзно подготовились.

Вид на частокол и башни заставы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Потрудились над созданием заставы ребята из тверского исторического клуба «Дружина», их друзья и волонтеры.

- Тут с прошлого раза многое осталось, мы немного переобшили крепость, также вместо сгоревшей башенки на поле сделали новую, правда, поменьше, - пояснил мне участник «Дружины» Егор Белов.

Внутри заставы сразу окунаешься в средневековую буффонаду. Тут тебе и ярмарки со всякими игрушечными мечами и другими элементами оружия для детей, какие-то ремесленные поделки мастеров, медовуха, шатры.

Реального духа Средневековья заставе придают мужчины в доспехах и старинная музыка. Она в основном льется из колонок. Но в этот раз была и живая. На сцене с волынками и барабанами периодически выступала фолк-группы «MystTerra».

Парень из школы исторического фехтования "Дружины" (расположена в ДК "Синтетик") учил всех желающих, как правильно пырнуть спецманекена Фото: Александр ЖМУЛИН

Двигаясь к вглубь заставы я сразу заметил и приютившуюся сбоку рядом с лучным тиром маленькую юрту. Внутри было тесновато, но интересно. Молодой человек в старинном наряде что-то рассказывал подросткам про Средневековье, монголов и в целом старинные нравы.

- Вот что было главным у средневековых людей? - вопрошал парень у двух мальчиков.

- Эээ...

- Религия, - уверенно просвещал «экскурсовод».

За ним были расположены два немного комичных манекена. Тот, что сидел, видно, был знатным монголом — шапка под лису у него шикарная. Тот, что стоял, явно - воин. У него даже щит имелся.

Суровые и модные "ребята" в юрте Фото: Александр ЖМУЛИН

На территории за бревенчатым помостом для поединков возвышался уже белоснежный древнерусский шатер. Внутри были представлены различные клинки - в основном вариации классического романского меча, боевой топор, кое-что еще из вооружения и доспехов, а также манекен русского воина, причем знатного.

Девушка из «Дружины» пояснила, что это часть экспозиции, которая посвящена святому великому князю Александру Невскому. В этом году ему как раз 800 лет со дня рождения исполняется.

В русском шатре. Фото: Александр ЖМУЛИН

Гвоздем программы фестиваля стал рыцарский турнир «Щит и меч». Порубиться мечами на высоком деревянном помосте приехали ребята не только из Твери, но и из клубов Москвы, Подмосковья, Карелии и даже далекого Челябинска.

Бойцов представляли не под реальными, а под их рыцарскими вымышленными именами. Были, например, такие - сэр Алекс Котон, Дмитриус Грей, Кендер, Гамилькар.

Как я выяснил, последнее имя взял себе Алексей Петрик из фехтовального клуба «Танненберг» города Кондопоги, многократный победитель «Турнира наций» (Чемпионата мира по историческому средневековому бою). В общем - главная звезда турнира.

Алексей Петрик, он же - Гамилькар. Фото: Александр ЖМУЛИН

- Я первый раз в Твери и на этом фестивале, - рассказал он мне перед боями. - Очень место понравилось, живописно, красиво тут.

Алексей рассказал, что у него стилизованный под середину XIV века вариант европейского доспеха:

- Весит примерно 20-25 килограмм. Он железный. Хотя сейчас некоторые уже стараются использовать доспехи из титана, которые заметно, килограмм на 10, легче. Меч у меня стандартный, весит 1300 грамм. Это потяжелее, чем реальные средневековые мечи, тогда использовались клинки и по 900-1000 грамм.

- Здесь есть соперники вашего уровня, или сегодня для вас этот турнир будет легкой прогулкой?

- Расслабляться перед боями не стоит никогда, какие бы ни были бойцы. Ну да, с теми, что есть здесь, я не один раз пересекался и достаточно уверенно побеждал.

- Щадить их будете?

- Нет, щадить никого не буду.

Слово сдержал. Никого не пощадил и ожидаемо перебил всех соперников. В финале Петрик, вернее Гамилькар одержал верх над Кендером, то есть Василием Лебедевым из челябинского клуба «Бойцовый кот».