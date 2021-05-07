Коронавирус в Твери, последние новости на 7 мая 2021: “Ласточка» у Ржевского мемориала и отмена парада малышей в Лихославле

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Александр ЖМУЛИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 7 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 316 случай заражения COVID-19 (+65 за последние сутки).

Выздоровели 38 295 человек (+60 за сутки)

Изолированы 1 111 больных (0).

Умерли 910 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 049 заболевших (+38 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2870 (+10),

Ржев – 2221 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2166 (3),

Калининский район – 1669 (+5),

Торжок – 1609 (0),

Кимры – 1599 (+2),

Бологовский район – 1023 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививку от коронавируса сделали 113 694 жителя Тверской области, за последние сутки – 818 человек.

За весь период в регионе проведено 689 487 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 049.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

6 мая запущен первый регулярный рейс из Москвы до станции «Ржевский мемориал» в Тверской области. Поезд в 6:40 отправился с Рижского вокзала и в 11:32 прибыл на новую станцию. В числе первых пассажиров «Ласточки» – ветераны Великой Отечественной войны из Ржева.

При запуске нового маршрута во Ржеве присутствовали губернатор Тверской области Игорь Руденя, генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, другие официальные лица, жители Ржева. Ещё одна громкая тема дня минувшего - «малышковый парад» в Лихославле, который местные власти отменили под давлением Роспотребнадзора.

«Малышковый парад» в Лихославле должен был пройти 9 мая. Участвовать в нем должны были местные детсадовцы в военной форме. Как гласит сообщение на официальном сайте Лихославльского района, «мероприятие «Городской малышковый парад» переносится на более поздний срок».

В объявлении кратко обозначено, что решение об отмене парада детсадовцев принято исходя из рекомендаций Роспобтребнадзора. Парад состоится, когда улучшится эпидемическая обстановка.

Напомним, в «малышковом параде» должны были участвовать более сотни детсадовцев, одетых в форму разных родов войск Российской армии. Над формой, аксессуарами и даже макетами военной техники для парада трудились родители и воспитатели. Малыши планировали показать элементы строевой подготовки и танцы.

Отмену парада интернет- пользователи и различные эксперты встретили с восторгом, мероприятие изначально подверглось жесткой критике - ведь маленькие дети не понимают смысл происходящего и ни о какой патриотической направленности мероприятия с такими маленькими ребятишками речи идти не может.

Графика: ПТО

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