Парад «малышковых войск» пройдёт 9 мая в Лихославле Тверской области

Малыши готовились к параду с родителями и воспитателями. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

9 мая в Лихославле Тверской области на военный парад выйдут малыши. В колонны выстроятся более ста детсадовцев во главе со своими воспитателями. Они представят разные войска нашей армии и будут одеты как пограничники, моряки, пехотинцы. Не обойдётся без доблестной десантуры, будут малыши-танкисты и отряды, изображающие другие войска.

«На параде можно будет увидеть даже флотских поваров и их кухню, военных врачей, сформируют ребята и свой мини-Бессмертный полк», - рассказывает официальный сайт Лихославльского района.

Парад будет совершенно как настоящий – даже со спецтехникой. Как и сами бойцы, она будет в уменьшенном масштабе. Военные машины сделали своими руками сотрудники детсадов и родители малышей.

«Малышковые войска», как их окрестили, серьёзно готовились к параду. Костюмы и реквизит, конечно, по большей части легли на плечи родителей и педагогов, но и сами малыши потрудились – выучили элементы строевой подготовки и тематические танцы. У каждого отряда своя изюминка, но какая – пока держится в секрете.

Парад малышковых войск пройдёт 9 мая, в полдень, по площади перед Центром культуры и досуга в Лихославле.