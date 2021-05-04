Коронавирус в Твери, последние новости на 4 мая 2021: очередная драка в автобусе и штормовое предупреждение от МЧС

Холодно и ветрено будет в Твери 4 мая Фото: Алексей ФОКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 4 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 118 случаев заражения COVID-19 (+68 за последние сутки).

Выздоровели 38 116 граждан (+15 за сутки)

Изолированы 1107 больных (+50).

Умерли 895 человека (+3 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 965 заболевших (+21 случай за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2839 (+3),

Ржев – 2218 (+9),

Вышневолоцкий городской округ – 2162 (+1),

Калининский район – 1656 (0),

Торжок – 1608 (+3),

Кимры – 1588 (+2),

Бологовский район – 1023 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 111 699 человек – это 81,9% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 мая, вакцинировались 89 человек. В федеральный регистр внесена информация о 104 994 вакцинированных гражданах.

Графика: ПТО

В Твери пьяные мужчины подрались с водителем автобуса №56, следующего по маршруту "Бульвар Цанова - мкр. Радужный".

конфликт начался после того, как пожилая женщина сделала пьяным пассажирам замечание, в ответ мужчины начали оскорблять пассажирку. За женщину вступился водитель, началась потасовка.

Все вместе участники драки выпали из автобуса на остановку. Разнять драку помог мужчина, который в этот момент ждал автобус.

Злоумышленников ищет полиция.

Кстати, после того, как в Твери участились драки в автобусах с участием пьяных пассажиров, всех, кто заходит в транспорт с признаками алкогольного опьянения, высаживают сразу на остановке. Водители отказываются возить нетрезвых пассажиров.

3 мая водитель автобуса №31 не принял плату за проезд у подвыпившего мужчины и попросил его покинуть автобус. Мужчина недовольно вышел и уже с улицы обругал водителя отъезжающего автобуса.

На вторник, 4 мая, ГУ МЧС России по Тверской области объявило штормовое предупреждение. Жителей Тверской области оповестили об усилении ветра порывами до 15 м/с.

При этом температура воздуха понизится до +8 градусов днем, до -2 - в ночные часы.

Водителей предупреждают об ухудшении дорожной обстановки и возможной гололедице. Будьте внимательны и осторожны!