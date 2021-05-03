Коронавирус в Твери, последние новости на 3 мая 2021: начало планового отключения горячей воды, поющая частушки кондуктор

В Тверской области наметился небольшой рост изолированных с вирусом пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 3 мая 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 40 050 случая заражения COVID-19 (+67 за последние сутки).

Выздоровели 38 101 граждан (+25 за сутки)

Изолированы 1057 больных (+42).

Умерли 892 человека (0 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 944 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Последние оперативные данные. Фото: Яндекс.

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2836 (+11),

Ржев – 2209 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2161 (+1),

Калининский район – 1656 (+1),

Торжок – 1605 (0),

Кимры – 1586 (+2),

Бологовский район – 1023 (+1).

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 111 610 человек – это 81,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 1 мая, вакцинировались 195 человек. В федеральный регистр внесена информация о 104 994 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Данные оперштаба.

С 10 мая в Твери «Тверская генерация» начинает планово отключать горячую воду. График, который будет в течение лета корректироваться, расписан до осени, окончания плановой профилактики.

Первые отключения начнутся с 10 мая, следующие произойдут 13 мая, затем 17 мая и так далее...

На видео попала позитивный кондуктор автобуса из Вышнего Волочка. Она, пока автобус стоял на конечной остановке, частушками собственного сочинения развлекала пассажиров. И не просто частушками, а пасхальными частушками.