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Общество2 мая 2021 15:59

Пассажиры сняли на видео кондуктора автобуса в Вышнем Волочке, которая веселит горожан частушками

Частушки посвящены Пасхе
Олег ХАДАЕВ
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Позитивный кондуктор автобуса из Вышнего Волочка. Фото: VK/Наш любимый Волочёк!/Дмитрий Ватутин

Позитивный кондуктор автобуса из Вышнего Волочка. Фото: VK/Наш любимый Волочёк!/Дмитрий Ватутин

В соцсети появилось позитивное видео кондуктора автобуса из Вышнего Волочка. Оно опубликовано в группе ВК «Наш любимый Волочёк!».

На видео милая женщина в униформе и со свитками билетов, исполняет частушки во время стоянки автобуса. Тема частушек — Пасха. Судя по всему, это частушки её собственного сочинения.

Записаны они накануне праздника, так как видео датировано 30 апреля.

Как только послышался звук запущенного двигателя, женщина, солнечно улыбаясь, прекращает петь, успев исполнить на камеру только две частушки.