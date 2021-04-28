Досуг в Твери с 28 апреля по 5 мая: Погружение в Средневековье, росписи на Пасху и новые экспозиции

В Василеве будут рубиться и танцевать. Фото: Новоторжский рубеж/коллаж

ФЕСТИВАЛЬ

Средневековье в «Василёво»: звон мечей и музыки напевы

2-3 мая на территории архитектурно- этнографического музея «Василёво» под Торжком пройдёт знаменитый фестиваль средневековой реконструкции «Новоторжский рубеж».

При этом в связи с тем, что на 2 мая выпадает светлый праздник Пасхи, официальное открытие фестиваля переносится на 3 мая. Но 2-го все равно будет круто.

В первый день фестиваля тех, кто захочет перенестись в Средневековье и отлично провести время на природе в музее под открытым небом, ждут: рыцарские турниры один на один, мастер-классы по средневековым ремёслам (например, набойке на ткани и изготовлению кожаных браслетов), средневековые танцы, историческая лекция, бугурт (массовое побоище), огненное шоу и ещё много всего.

Также для гостей фестиваля споёт финалистка «Голоса» Алиса Игнатьева, сыграют и станцуют музыкальные фолк-коллективы со всей России.

Начало в 11:30.

3 мая в «Василёво» будет не менее интересно.

В 11:00 запланировано торжественное открытие фестиваля с парадом исторических клубов. Далее откроется средневековая ярмарка. Для гостей вновь будет организовано множество различных мастер-классов.

В 12:00 на основной сцене состоится конкурс средневекового костюма, в 12:30 начнутся рыцарские поединки пять на пять.

В 13:30 на площадке «У острова» реконструкторы покажут нам реальную ситуацию из сражений прошлого.

Весь день будут идти исторические лекции и мастер-классы, а за музыкальное сопровождение ответят различные фолк-коллективы, в том числе «Матица» и «Славяночка» из Твери.

Цена билетов пока неизвестна.

Фестиваль приглашает гостей. Будет интересно и атмосферно. Фото: Новоторжский рубеж

ВЫСТАВКИ

Росписи на Пасху

В Тверском городском музейно-выставочном центре подготовили мастер-классы и бесплатную выставку на Пасху.

2 мая в Большом зале в 11:30 желающих приглашают на роспись пряников - приятное занятие как для взрослых, так и для детей. Все материалы предоставляются. А в 13:00 там же состоится мастер-класс «Писанка». Роспись яиц к Пасхе».

Стоимость: 250 рублей.

Необходима предварительная запись, места ограничены. Телефоны: 34-48-52*118, 8 920 181 70 55.

2 мая в Пасху в ТГМВЦ в 11:30 также состоится бесплатная экскурсия по выставке «На открытом воздухе». Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по телефону 34-48-52*118.

В ТГМВЦ пройдут мастер-классы в честь Пасхи. Фото: ТГМВЦ

«Безмолвные свидетельства»

Так называется выставка линогравюр художницы Натальи Роснач. Она открыта до 16 мая в галерее центра современной культуры в Твери «Рельсы». Работает ежедневно с 10:00 до 22:00.

Чтобы попасть в Room, возьмите ключ у администратора, самостоятельно откройте дверь и останьтесь наедине с искусством.

В своих работах Наталья Роснач обращается к символическим образам деревьев, мифологии Древней Греции и Скандинавии. Работая с исторической памятью и культурой разных народов, она отпечатывает на бумаге изображения многовековых свидетелей событий - раскидистых деревьев, увиденных художницей в её путешествии по Балканам.

Посещение выставки бесплатное.

Предварительно лучше записаться на сайте центра.

"Рельсы" вновь приготовили интересную и при этом бесплатную выставку

В доме Арефьевых

С 29 апреля в Музее тверского быта откроется новая экспозиция «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли».

Новое экспозиционно-выставочное пространство является синтезом редчайших веще-ственных памятников из собрания Тверского государственного объединённого музея и современ-ных высокотехнологичных способов их представления посетителям.

Экспозиция «Красота и польза. Декоративно-прикладное искусство Тверской земли» раз-мещается в двухэтажном доме купцов Арефьевых, построенном в 1768 году. В самом большом зале музея под старинными сводами, украшенными барельефом двуглавого орла, воспроизведён интерьер парадного зала купеческого дома XVII века и визуализирована легенда о том, как купцы Арефьевы принимали у себя царя Пётра I.

Входная плата – 100 рублей. Для студентов и пенсионеров – 50 рублей. Дети до 16 лет – бесплатно.