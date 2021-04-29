Коронавирус в Твери, последние новости на 29 апреля 2021: танцы медиков в противочумных костюмах и поздравления от губернатора

В Твери отметили день медика. Фото: ПТО, скрин видео

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 29 апреля 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 39773 случаев заражения COVID-19 (+66 за последние сутки).

Выздоровели 37 896 граждан (+71 за сутк)

Изолированы 1001 больных (-10).

Умерли 876 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12846 заболевших (+28 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2796 (+3),

Ржев – 2189 (0),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (0),

Калининский район – 1644 (+5),

Торжок – 1603 (0),

Кимры – 1578 (+6),

Бологовский район – 1021 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 107 929 человек – это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1 307 человек. В федеральный регистр внесена информация о 101 385 вакцинированных гражданах.

Напомним, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье в настоящее время развернуто 38 прививочных пунктов. К лету планируется открыть еще 12. Также действуют выездные бригады.

Прививку можно сделать как в лечебных учреждениях, так и в крупных торговых центрах Твери — Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

В Торговом парке №1 прививочный пункт работает по средам с 14:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 14:00. Здесь помещение для вакцинации оборудовано в комнате матери и ребенка. В торговом центре «Рубин» прививочный пункт действует ежедневно с 13:00 до 19:00 на втором этаже комплекса.

Для вакцинации необходимы паспорт, СНИЛС и полис медицинского страхования. Перед прививкой организован осмотр врача.

День работника скорой медицинской помощи отмечался 28 апреля.

По случаю праздника в большом зале областного правительства губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды сотрудникам службы Тверской области.

-Вы и ваши коллеги – врачи, фельдшеры, медсёстры, диспетчеры, водители скорой помощи – в числе первых столкнулись с новой опасной инфекцией, рискуя собой, трудились и трудитесь в круглосуточном режиме, чтобы спасать жизнь и здоровье жителей Тверской области, – отметил Игорь Руденя.

По случаю праздничной даты медики Тверской станции скорой помощи вышли на музыкальную разминку и записали зажигательный ролик.

На видео медики в "противочумных" костюмах танцуют под музыку на фоне автомобилей скорой помощи. Видео опубликовано в группе "Тверская скорая медицинская помощь".

- Поздравляем замечательных людей, которые первыми мчатся на помощь. Желаем вам всегда успевать на вызов и вовремя доставлять пациентов в больницу, поменьше сложных случаев и всегда благополучных исходов, и полного выздоровления спасенных вами людей. Пускай звук мигалки, и красный крест на белой машине, всегда символизируют очень скорую, качественную и своевременную помощь пострадавшим. С праздником, настоящие герои в белых халатах! С Днем скорой помощи! - написано в посте.

Графика: ПТО

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