В какую сумму обойдётся килограмм шашлыка для жителя Твери в предстоящие праздники

Приготовление только одного килограмма шашлыка обойдётся тверичанину более, чем в тысячу рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, на многих свалились непредвиденные выходные дни с 1 по 10 мая. Традиционно тверичане, не особо взирая на погоду, планируют выбраться на дачи или просто на природу, чтобы приготовить традиционный для майских праздников шашлык.

«КП»-Тверь» решила посчитать, что выгоднее – покупать или готовить самому.

Сейчас купить мясо, подходящее для тех, кто собирается разделывать и мариновать шашлык по собственному рецепту, не проблема. Можно взять и замаринованный шашлык, т.е. тот, что уже аккуратно порублен и пропитан маринадом под наблюдением опытных технологов.

Шашлык из покупного мяса

Свиная шея – от 300 до 490 руб. за кг.

Корейка – от 289 до 295 руб. за кг.

Окорок – от 299 до 359 руб. за кг.

Филе – 259 руб. за кг.

Средняя цена за 1 кг свиного шашлыка – 359 руб.

Эскалопы из баранины – 399 руб. за кг.

Шея – 540 руб. за кг.

Средняя цена за 1 кг шашлыка из баранины – 470 руб.

Филе курицы – 289 руб. за кг.

Голень – 190 руб. за кг.

Средняя цена за 1 кг куриного шашлыка – 240 руб.

Добавьте к этому специи.

Самая недорогая приправа именно для шашлыка мне попалась за 55 рублей. Хотя для баранины на углях я видел и пачку приправы за 12 рублей. Либо можно составлять свой вариант пряностей из имеющихся дома специй.

Готовый шашлык

Свиной – от 309 до 556 руб. за кг.

Средняя цена маринованного свиного шашлыка – 432 руб. за кг.

Куриный – от 180 до 430 руб. за кг.

Средняя цена маринованного куриного шашлыка – 305 руб. за кг.

Готовую баранину найти не удалось.

Что нам стоит мангал построить?

Шампуры в разных магазинах продавались и поштучно, и по три, и шесть штук. Один инструмент для насаживания мяса может стоить и 29, и 49 руб. А шесть штук и 399 руб., и 289 руб., и даже 1899 руб. Всё, конечно, зависит от качества стали.

Решётку для гриля можно купить и за 749 руб., и за 1369 руб.

Мангал, который разбирается, по цене варьируется от 409 руб. до 5499 и 6899 руб. Это, кончено, разные по размеру и по функционалу экземпляры. Стационарные массивные мангалы были и за 13 990, и за 24 990 руб. Всё ограничено только финансовыми возможностями покупателя.

Помимо привычных углей для розжига, специальной жидкости и щепы, в этот раз нашёл роллы для розжига. Пять штук предлагали за 150 руб. Скрученные из тонких стружек, похожие на катушки средства для розжига основного массива топлива.

СЧИТАЛКА «КП»

В нашей считалке мы особо широко размахиваться не будем, и посчитаем пикник эконом класса.

Готовый свиной шашлык – 432 руб.

Шесть шампуров – 289 руб.

Мангал – 409 руб.

Розжиг из стружек – 150 руб.

Итого (только на 1 кг шашлыка) – 1280 руб.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Шашлык, маринованный в пиве

Актёр театра и кино Тарас Кузьмин поделился с «КП»-Тверь» своим рецептом шашлыка. Как человек искусства он и к приготовлению традиционного блюда для пикника подходит творчески. Готовый никогда не покупает.

– Если хочется быстро замариновать, можно залить шашлык пивом. Он должен час, полтора или два постоять, тогда мясо становится душистым. Во время жарки аромат мяса с хлебом появляется, – рассказывает Тарас Кузьмин. – Но самый главный ингредиент при жарке шашлыка – душевность. Он добавляется не в маринад. Когда жаришь, нужно обязательно взять с собой друга, бутылочку чего-нибудь вкусненького и за распитием этого, а также милой доброй беседой, поедание шашлыка становится незабываемым.

Также артист добавил, что друг-режиссёр из Киева научил его насаживать между кусками шашлыка не только лук, но и помидоры:

– Помидоры помогают сохранить мясу сочность и придают аромат.

НА ЗАМЕТКУ

Расстояние от мангала до здания, забора или другой постройки должно быть не менее пяти метров. Вокруг этого места необходимо расчистить площадку (желательно хотя бы два метра).

Если просто разводят костёр (не в мангале), то это надо делать в яме глубиной не менее 30 сантиметров и диаметром не более метра. Она должна быть в 50 метрах от любой постройки и в 100 метрах от хвойного леса или в 30 метрах – от лиственного. Костры запрещено разводить при скорости ветра более 5 м/с и на торфяных почвах.

Вокруг ямы нужно на 10 метров расчистить территорию и сделать по периметру траншею в 40 сантиметров. «КП»-Тверь» писала об этом, когда в регионе начался пал травы.

Если из-за неосторожного обращения с огнём разгорелся пожар – штраф от 2000 до 3000 рублей. В условиях противопожарного режиме – от 2000 до 4000 рублей. Если сгорело имущество или кто-то получил лёгкий или средней тяжести вред здоровью, то сумма штрафов возрастает – от 4000 до 5000 рублей. В особых случаях речь может идти и об уголовной ответственности.

Кроме того, с 28 апреля в Тверской области вводят особый противопожарный режим. В связи с этим жечь костры в лесу будет запрещено.

Органы местного самоуправления должны усилить контроль соблюдением пожарной безопасности в районах. Вести профилактические беседы с населением, организовать патрулирование населённых пунктов, СНТ и огородных участков, подготовить имеющуюся технику для тушения возможных пожаров.

На майских праздниках в Тверском регионе будут дежурить 3,6 тысяч пожарных с 1,2 тысячами единиц спецтехники. При необходимости могут мобилизовать ещё 739 человек с 592 единицами техники.