Где и как провести майские выходные-2021 в Твери

Куда сходить в майские каникулы -2021 в Твери. Фото: администрация Твери

Жителей Твери ждут длинные майские праздники и выходные. Напомним, в России майские выходные продлятся 10 дней подряд с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ подписал Президент РФ. Где и как отдохнуть с семьей в Твери во время длинных майских каникул, в нашем материале.

Будет ли Первомайская демонстрация, где она пройдёт и кто ее организовывает - на данный момент неизвестно. Зато можно сходить погулять в город и провести время у фонтанов.

Фонтаны заработают в сквере «Героев Чернобыля» и на Комосмольской площади. Администрация Твери опубликовала график открытия.

Так, в субботу, на Первомай, в Московском и Пролетарском районах Твери пройдут праздники открытия фонтанов. Фонтан в сквере «Героев Чернобыля» на Смоленском переулке откроют в 12:00. Фонтан на Комсомольской площади в 13:00.

Кроме того, 1 мая в Твери можно посетить первенство города по тхэквондо (МБУ СШ «Лидер», ул. Дружинная, д.6) и доехать на соревнования трофи-рейду «Весенняя распутица 2021» (с 1 по 3 мая в «Парке приключений Павлова», 155 км трассы М-10 в районе деревни Никифоровское.

Остальные мероприятия в Твери на майские праздники преимущественно пройдут в онлайн-формате.

Жителей ждут викторины, мастер-классы, концерты в районных ДК и подростково-молодежных центрах, а также конкурсы и познавательные лекции в библиотеках города.

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