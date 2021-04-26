Как в Твери выглядит место захоронения омоновцев, погибших в Чечне 25 лет назад

Там стоит мрачный строгий памятник. Фото: Александр ЖМУЛИН

Сегодня на аллее Славы (или Памяти, как ее еще называют) на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери бойцы ОМОН Управления Росгвардии по нашему региону почтили память своих коллег. Речь идет о погибших в Чечне при исполнении служебного долга…

Это произошло 26 апреля 1996 года. В тот день бойцы тверского ОМОНа готовились к отправке домой, в Тверь, из мест боевых действий на Северном Кавказе. На «Урале» и БТР омоновцы поехали из Аргуна в штаб за продуктами и билетами домой. На обратном пути их уже ждали.

Наши бойцы попали в засаду. БТР подорвали, после чего завязался бой. Ехавшие следом московские омоновцы постарались прикрыть оставшихся в живых тверичан. Выживших было трое: Игорь Романов, Владимир Мешков, которого ранили 22 раза, и Геннадий Шевкопляс.

Воспоминания Игоря Романова попали в Тверскую книгу памяти погибших в Чечне, изданную «КП»-Тверь» в январе 1997 года.

Позже он рассказал:

- Когда возвращались назад и до Ханкалы - это была наша главная база под Грозным - оставался километр, по нам из развалин выстрелил снайпер. И почти сразу сбоку прогремел взрыв фугаса. БТР встал. Я начал кричать: «Прыгайте с брони, давайте ко мне!» Но никто меня не слышал. И их (бандитов. - Ред.) из-за развалин не было видно. Засада грамотная. Мы были на открытом месте в низине. Володя Мешков лежал в стороне. В него было двадцать два попадания. Он сейчас на инвалидности. Мы к нему - они открывают огонь...

Подробнее воспоминания выживших участников того боя, а также некоторых вдов погибших читайте здесь.

Тогда, 26 апреля 1996 года, в бою погибли: Лысенко Николай Михайлович, командир ОМОН, подполковник милиции; Гудзюк Андрей Иванович, заместитель командира ОМОН, капитан милиции; Овчинников Олег Валентинович, инженер-сапер ОМОН, капитан милиции; Ануфриев Вячеслав Викторович, командир взвода ОМОН, старший лейтенант милиции; Осипов Олег Викторович, командир отделения ОМОН, старший прапорщик милиции; Крылов Дмитрий Александрович, командир отделения ОМОН, старший прапорщик милиции; Соловьев Михаил Сергеевич, помощник дежурного ОМОН, старший прапорщик милиции.

Мы побывали на месте их упокоения, на аллее в Дмитрово-Черкассах, в этом году дважды: в марте, когда земля еще вся была засыпана снегом, и в апреле, когда от зимы почти не осталось следа и весна вступила в свои права.

Так место захоронения выглядело в начале апреля. Фото: Александр ЖМУЛИН

Там стоит мрачный строгий памятник. Горизонтальная черная плита, прорезанная снизу вверх крестом. На самом верху подвешен небольшой колокольчик…

Под стать памятнику и могилы бойцов. Лаконичные, тоже строгие, черные. На них - изображения мужчин-воинов.

Надгробия расположены в несколько рядов. Ведь рядом с погибшими 26 апреля 1996 года омоновцами есть и могилы других бойцов - их братьев по оружию, сложивших головы в Чечне…

А так в марте, когда еще властвовала зима. Фото: Александр ЖМУЛИН

Между могилами маленькие короткие черные скамейки. На них могут присесть рядом с потерянным сыном или мужем матери и вдовы бойцов. А может, и их боевые товарищи или просто путники, решившие почтить память павших…

Погибший командир - Николай Лысенко. Фото: Александр ЖМУЛИН

На надгробных плитах стоят вазы. Почти все - с цветами. Когда я приезжал сюда в апреле, часть из них уронил сильный ветер. Но сегодня они вновь стоят как надо, на своих местах, чуть загораживая цифры дат жизни и смерти...