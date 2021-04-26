В Твери почтили память погибших в 1990-е годы в Чечне бойцов ОМОНа

В Твери бойцы ОМОН Управления Росгвардии почтили память своих погибших коллег. Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

26 апреля на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери бойцы ОМОН Управления Росгвардии почтили память своих коллег, погибших при исполнении служебного долга в Чеченской Республике. Они упокоены здесь на аллее Славы.

Траурная церемония по погибшим во время боевого задания бойцам проходит ежегодно. Почему 26 апреля? Потому что в этот день в 1996 году во время контртеррористической операции на территории Северного Кавказа на трассе Аргун в засаду попали бойцы тверского ОМОНа.

В неравном бою тогда погибли семеро бойцов тверского ОМОН: командир отряда Николай Лысенко, Андрей Гудзюк, Олег Овчинников, Вячеслав Ануфриев, Олег Осипов, Дмитрий Крылов, Михаил Соловьёв.

В этот день также вспоминают еще одного бойца тверского ОМОНа Юрия Баталенкова. Он погиб при выполнении боевой задачи в Чечне 23 февраля 1995 года.

Траурная церемония закончилась возложением цветов к памятнику погибшим сотрудникам и минутой молчания.