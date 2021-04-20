Глава Твери отчитался о доходах за 2020 год

Глава Твери Алексей Огоньков. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По антикоррупционному закону госслужащие должны каждый год отчитываться о своих доходах.

Вслед за федеральными политиками – депутатами Государственной Думы от Тверской области и сенаторами в Совете Федерации, представляющими наш регион, декларацию о доходах опубликовал глава Твери Алексей Огоньков.

Согласно представленным на сайте администрации Твери документам, в 2020 году доход Алексея Валентиновича составил 2 755 050 рублей 02 копейки.

В декларации за 2019-й у главы муниципалитета был указан доход в 2 726 253 рублей 63 копейки, что, по сравнению с 2020 годом, меньше на 28 796 рублей 39 копеек.

Машины и недвижимость в собственности у Алексея Огонькова по-прежнему отсутствуют. Информация о личном автомобиле публиковалась последний раз в 2016 году, это был Opel Vectra C.

У супруги главы Твери есть во владении недвижимость: участок земли площадью 1126,3 квадратных метра и жилой дом площадью 330,3 квадратных метра. Эту недвижимость чета Огоньковых декларирует с 2016 года.

Доход жены Алексея Валентиновича в 2020-м составил 190 740 рублей 83 копейки. Официального места работы она не имеет. По сравнению с 2019-м, эта сумма выросла на 9 900 рублей, было 180 853 рубля 81 копейка.