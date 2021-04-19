Дачники взбунтовались: в Тверской области члены садоводческого товарищества перекрыли дорогу, чтобы защитить право на покой

Проезда нет, совсем нет. Фото: Елена Черкасова.

Известно, что в России дачники – это не просто общность людей, любящих отдыхать на природе и возделывать землю. Дачники – это уже социальная прослойка энергичных, готовых на многое людей.

Из-за пробки, которая образовывается под Тверью на Бежецком шоссе, автомобилисты на легковом и грузовом транспорте начали объезжать затор через территорию садоводческого товарищества (СНТ) «Зелёный бор». Владельцы участков долго терпели, но начался новый сезон, хочется покоя. И они решились на радикальные меры: поставили знаки «Проезд закрыт», «Сквозной проезд закрыт» и перегородили дорогу цепью и камнями.

Шум поднялся 18 апреля, когда в соцсети пользовательница Елена Черкасова выложила пост о том, как она ехала с супругом с одной дачи на другую. На въезде, по словам тверичанки, попросили назвать номер участка и ФИО.

– Мало того, что поставили знак, что проезд якобы запрещен, так еще и сами жители, а не представители ГИБДД вешают запрещающие знаки на столбы на наших глазах. Через несколько сотен метров стояли двое мужчин с цепью и двумя камнями, типа опять контроль, – возмутилась Елена.

Ещё девушку возмутило то, что свои персональные данные нужно называть какому-то непонятному человеку на въезде в населённый пункт. Один из водителей, который также был разгневан из-за случившегося, вызвал полицию. Стражи порядка приехали, попросили убрать импровизированный КПП и уехали.

Но, по свидетельству очевидцев, местные жители остались на своих местах.

Часть водителей объезжала через СНТ пробку на Бежецком шоссе. Фото: Елена Черкасова.

Мы связались с председателем СНТ «Зелёный бор» Михаилом Смирновым. Он сразу обозначил, что никакая дорога общего пользования через их СНТ не проходит, это частная собственность. А машины, которые решают объехать пробку по дачной дороге, шумят, пылят и зачастую не соблюдают скоростной режим.

– Это острый момент, который с наступлением сезона будет только обостряться… В пробке можно и часика полтора простоять. От нас эти факторы не зависят, мы на них повлиять не можем. Вынуждены нести и траты, и убытки, и испытывать дискомфорт… Сейчас по будням проблемы нет, она появляется в воскресенье во второй половине дня, когда весь поток пытается вернуться домой, – рассказал Михаил Смирнов.

– В дальнейшем планируете поставить шлагбаум? – уточняю я.

– А у нас уже стоит ограждение. В следующее воскресенье будет всё то же самое, только мы сделаем организационные выводы. У нас в воскресенье во второй половине дня противостояние, – по-военному доложил мой собеседник.

Членов СНТ можно понять: ни на велосипеде спокойно не проедешь, ни с собакой не прогуляешься… И всё-таки, надо думать, проблема существовала давно. Можно было попытаться её решить без обострения ситуации.

Точку в споре о законности поставили в УМВД по Тверской области.

– Если это на территории СНТ, люди сами вправе определяться с запрещающими знаками, – прокомментировали в пресс-службе областного Министерства внутренних дел.