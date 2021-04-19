В деревне Пуково под Тверью жители самовольно перекрыли цепями дорогу и не пускают машины

Жители деревни самовольно перекрыли дорогу Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Елена Черкасова

В минувшие выходные дачники из деревни Пуково, что находится в Михайловском сельском поселении Калининского района, пожаловались на самоуправство местных жителей. На въезде в деревню встали мужчины с цепями и камнями и не пускали проезжающие машины.

Собственников не пропускали на дачи, пока они не назовут свои данные - Ф.И.О и номер участка.

- Сегодня была ситуация, что нам нужно было проехать с одной нашей дачи (Александровка) в другую (Зеленый Бор), но почему-то на въезде в деревню Пуково стояли местные жители, перегораживая дорогу. Мало того, что поставили знак, якобы, проезд запрещен, так еще и вешают запрещающие знаки на столбы сами жители на наших глазах, а не представители ГИБДД, - рассказала подписчица в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Женщина пишет, что через несколько сотен метров стояли двое мужчин с цепью и камнями - такой самовольный контроль.

На въезде установлены знаки и цепи Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Елена Черкасова

- Позвонив председателю нашего кооператива, услышали в ответ, чтобы проехать в Зеленый бор, мы должны говорить номер участка и Ф.И.О. каким-то посторонним людям, больше данный человек ничего не пояснил. Почему, чтобы попасть на собственную дачу, мы должны что-то и кому-то доказывать, может быть нам еще и все дачные документы постоянно с собой возить? - возмущены дачники.

В группе пост набрал больше 400 комментариев. Граждане разделились на два лагеря - одни считают, что жители поступили правильно. Люди, живущие в деревне постоянно, устали от машин, которые по этой дороге объезжают пробку на Бежецком шоссе.

Другие уверены, что дорога общего пользования и перекрывать ее назаконно. "КП"-Тверь" следит за развитием ситуации.